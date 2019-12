Kofod byder Ungarn til dialog efter ulovligt Twitter-stunt

Det var dårlig stil, siger udenrigsminister Jeppe Kofod om statssekretærs rapportering fra lukket møde.

Flere ministre blev hængt ud af Ungarns statssekretær på et lukket EU-møde tirsdag i Bruxelles, hvilket er i strid med ministerrådets forretningsorden.

Anledningen var en høring af Ungarn, som ifølge både EU-landene og EU-Parlamentet ikke lever op til de fælles værdier i unionen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som var blandt de ministre, der blev kritiseret af statssekretær Zoltan Kovacs procedurestridende livedækning på Twitter, besvarer kritikken med en invitation til Ungarn.

- Hvis Ungarn ønsker en offentlighed, og det håber jeg, så synes jeg, at vi skal tage det næste gang.

- Men denne form, hvor man ikke fortæller sine kolleger - og ikke aftaler sit setup på forhånd - det er jo ikke rimeligt for nogen. Det er bare dårlig stil, siger Jeppe Kofod efter mødet.

Spørgsmål: Mener du, at det skal have konsekvenser for Ungarn?

- Nu er det en sag, der blev taget op mellem rådssekretariatet og Ungarn, og så må vi se, hvad udfaldet bliver af det, siger han.

Ministeren har ikke selv oplevet et lignende tilfælde.

Finland, som har formandskabet i EU indtil nytår, har forsøgt at fremme åbenhed, når ministre mødes i EU.

Flere sessioner holdes åbent med kamera, så folk kan følge med live. Men fortsat er der mange lukkede møder, hvorfra man ifølge forretningsordenen ikke må referere.

Ministerrådet bekræftede under mødet over for Ritzau, at Kovacs skriverier på Twitter var i strid med forretningsordenen artikel 6, stk. 1.

Selve baggrunden for høringen af Ungarn er, pointerer udenrigsministeren, at EU også er et værdifællesskab og ikke "kun et indre marked".

- Jeg vil gerne have, at man har respekt for hinanden i det europæiske fællesskab. Jeg har stor respekt for Ungarn og det ungarske folk, og de alvorlige problemstillinger disse udfordringer for retsstaten udgør.

Han henviser til "domstolenes uafhængighed, mediepluralisme og ytringsfrihed".

- Vi taler om, at Ungarn er under en artikel 7-procedure. Det er en ret alvorlig ting, og det synes jeg, at man skal tage meget alvorligt. Det skylder vi hinanden. Vi er trods alt også et værdifællesskab, siger Kofod.

Artikel 7 er kun taget i anvendelse to gange. Der kører sideløbende en sag mod Polen. Men proceduren ventes ikke at få konsekvenser, da den mulige sanktion er, at man kan fratage et medlemsland stemmeretten.

Det er helt usandsynligt, da det vil kræve enstemmighed.

Kovacs sendte en række billeder og opdateringer fra mødet tirsdag. Blandt andet sendte han et foto af Belgiens repræsentant, som sad med lukkede øjne:

- Repræsentanten fra Belgien virker til at være lidt træt af processen, skriver Kovacs på Twitter.

Hans gennemgående pointe er, at Ungarn har tilbagevist kritikpunkterne mange gange, men EU-landene lytter ikke - de fastholder bare processen.

- Der er tydeligvis ingen plan om at afslutte denne procedure, skriver han om processen, som han finder "latterligt lang".

