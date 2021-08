Kofod: Danmark har arbejdet på Afghanistan-plan siden april

Flere partier kritiserer regeringen for at være for sent ude med at få evakueret personer fra Afghanistan, der har tilknytning til Danmark.

Men situationens udvikling var uforudsigelig, lyder det fra flere ministre til et pressemøde onsdag eftermiddag.

- Ingen kunne gisne om, hvor hurtigt det ville gå. Men det er gået hurtigt med at få infrastrukturen og det internationale samarbejde op at stå, siger statsminister Mette Frederiksen (S) om den danske evakueringsindsats i Afghanistan ved pressemødet.

Planlægningen har været i gang længe, tilføjer udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har siden april arbejdet på situationen i Afghanistan, da det blev besluttet af den militære tilbagetrækning skulle finde sted.

I ugens løb har flere politikere kritiseret regeringens indsats. Blandt andre har Karsten Hønge, der er udenrigsordfører for SF, udtalt til Berlingske, at der længe er blevet advaret om situationens alvor.

- Vi har advaret for længe siden om, at vi skulle komme i gang med det samme med at evakuere tolke og ansatte på ambassaden, sagde han til Berlingske mandag.

Udenrigsministeren mener, at situationen kalder på "selvransagelse fra os alle sammen". Han vil dog ikke komme nærmere ind på, hvad det kan indebære.

- Når vi har gennemført denne evakuering, så lover jeg, at vi alle får en drøftelse om disse vigtige spørgsmål, fordi de fortjener selvfølgelig at blive belyst, siger han.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) afviser at have modtaget efterretninger, der kunne indikere, at regeringen burde have handlet hurtigere.

Hun peger desuden på, at Jens Stoltenberg, generalsekretær for Nato, og USA heller ikke har handlet før den seneste uge.

- Danmark havde ikke bedre viden end Nato eller amerikanerne, siger Trine Bramsen.

Jens Stoltenberg kaldte tirsdag ved et pressemøde situationen i Afghanistan "ekstremt alvorlig og uforudsigelig".

/ritzau/