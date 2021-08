Kofod: Der er cirka 40 personer fra danskerlisten i Afghanistan

Der er cirka 40 personer tilbage i Afghanistan fra danskerlisten.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), efter at Danmark har afsluttet sin evakueringsindsats i Afghanistan.

Her har den militante bevægelse Taliban overtaget magten, efter at USA, Danmark og andre allierede har forladt landet efter 20 års krig.

Omkring 1000 mennesker er i den danske militære operation blevet evakueret ud af Kabul, oplyser udenrigsministeren.

Han kalder den danske indsats for imponerende, selv om partier fra både rød og blå blok vil have undersøgt forløbet, hvor S-regeringen er blevet beskyldt for at have handlet for langsomt.

- Der er mange relevante spørgsmål lige nu, som selvfølgelig fortjener ordentlig svar. Både af mig og regeringen.

- Det skal vi finde en ordentlig og saglig proces for, siger Kofod, som fastholder, at Danmark har rykket hurtigt, også i forhold til andre lande.

Han tilføjer, at "der sikkert er fejl, som er begået". Blandt andet at der har været personer, som har sneget sig ind i Danmark under falsk identitet.

I forhold til danskerlisten, og de person på den, som fortsat er i Afghanistan, siger Kofod:

- Sandheden om det tal er, at mange er nogen, vi forsøger at komme i kontakt med og har svært ved at komme i kontakt med. Om det er 40 personer, der har brug for vores hjælp, også fremadrettet, det skal afklares.

- De kan fortsat være i Afghanistan. De kan også være rejst ud med andre fly.

Hvis man er en person, der har lovligt ophold i Danmark, men fortsat er i Afghanistan, er der fortsat hjælp at hente, siger Kofod.

- Man skal registrere sig. Man skal kontakte Borgerservice i Udenrigsministeriet. Så vil vi, selv om vi ikke længere har en militær evakuering i Kabul Lufthavn, se på, hvordan vi kan hjælpe folk, der står på vores lister, siger Kofod uden at ville gå ind i yderligere detaljer om det.

Torsdag eftermiddag bekræftede USA via en talsmand for Pentagon, at der har været en eksplosion uden for Kabuls lufthavn. Det står ikke klart, om der er døde eller tilskadekomne.

Omfanget af eksplosionen kendes heller ikke, og det vides ikke, hvad der har forårsaget den.

Eksplosionen finder sted, efter at en række lande har advaret dets borgere mod at nærme sig lufthavnen på grund af sikkerhedshensyn.

