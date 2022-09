Kofod: Domme for krigsforbrydelser i Ukraine har lange udsigter

Presset fra den vestlige verden for sager og domme mod krigsforbrydelser begået i Ukraine handler ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ikke kun om at få dømt de skyldige, men også om at få dokumenteret, hvad der har fundet sted.

Han skal selv være vært ved et arrangement torsdag i New York, der skal forsøge at skabe momentum bag indsamlingen af beviser i Ukraine og opbygning af sager, som kan føres eksempelvis ved Den Internationale Straffedomstol (ICC).

- Det går ikke, at vi lever i et verdenssamfund, hvor man kan begå forbrydelser, og ofrene ikke kan se, at der bliver taget hånd om indsamling af beviser og opbygning af sager for de forbrydelser, der bliver begået, siger han.

- Det kommer til at tage mange år. Det kan have lange udsigter. Men det betyder ikke, at det ikke skal gøres. Det er navne. Det er personer, som bliver forbundet med de her forbrydelser. Det tror jeg, i sig selv er vigtigt.

I ugerne og månederne efter Ruslands invasion af Ukraine 24. februar, har ukrainerne genvundet dele af landets territorium og byer.

I takt med at det er sket, beretter ukrainske styrker om fund af det, der beskrives som massegrave, hvor nogle af ofrene har båret tegn på at være blevet torturret inden deres død.

FN i Genève har sagt, at man håber at kunne sende eksperter til Izjum for at hjælpe med at få klarlagt omstændighederne omkring de hundredvis af døde.

EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen har efterlyst, at Rusland præsident, Vladimir Putin, stilles for ICC som ansvarlig for de russiske styrkers handlinger i Ukraine.

Samtidig er der ikke mange fortilfælde for retsforfølgelse i store grupper ved ICC siden domstolens oprettelse i 2002. Der er også det forhold, at Rusland har forladt kredsen af lande bag ICC.

Der er eksempler på forsøg på at retsforfølge krigsforbrydelser begået af russiske og pro-russiske personer.

I juni udstedte ICC en arrestordre på tre borgere fra den georgiske udbryderrepublik Sydossetien.

De tre er anklaget for blandt andet tortur og gidseltagninger i 2008 under og i kølvandet på den russisk-georgiske krig om Sydossetien og Abkhasien.

De tre mænd er stadig på fri fod, og ifølge Human Rights Watch befinder de sig formentlig i Sydossetien, som stadig er ude af Georgiens kontrol, eller i Rusland.

Jeppe Kofod erkender, at det næppe bliver lige til at opnå et resultat i form af en domfældelse over russiske eller pro-russiske soldater og officerer.

- Det bliver besværligt. Det er ikke nemt. Rusland er ikke et land, hvor man lige kan gå efter folk, siger han.

- Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre det. Det betyder bare, at det kan have længere udsigter. Men hele det at sætte navn på, få dokumenteret og få beviserne på plads, tror jeg, er sindssygt vigtigt.

/ritzau/