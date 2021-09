Kofod drøfter asylsystem med Rwanda til FN-forsamling

Den danske regering har i forbindelse med FN's Generalforsamling på ny drøftet med Rwanda, hvordan måden at håndtere asylansøgere kan ændres. Det fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Tirsdag lagde udenrigsministeriet i Rwanda et opslag på Twitter, der viste Rwandas udenrigsminister, Vincent Biruta, til møde med Jeppe Kofod og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S).

Jeppe Kofod bekræfter, at mødet blandt andet indeholdt en drøftelse af, hvordan man kan lave et bedre asylsystem, end det der findes i dag.

- Vi drøfter mange emner på vores møder. Herunder en vigtig opfølgning på den politiske samarbejdsaftale, som vi underskrev i april, og hvordan vi kan følge op den i forhold til handel, udvikling og menneskerettigheder.

- Herunder har vi også drøftet andre ting, som for eksempel, at vi har et asylsystem, der er brudt sammen de facto. Og at der er behov for at tænke nyt for at få et mere humant, mere realistisk og bedre fungerende asylsystem. Det har vi også drøftet.

- Men det var en bred dagsorden.

Spørgsmål: Blev det drøftet konkret, hvordan Danmark og Rwanda kan arbejde sammen om at skabe et bedre asylsystem?

- Vi drøfter selvfølgelig også, hvordan vi kan gøre det. Men det var en bredere drøftelse om det samarbejde, som vi har haft med Rwanda.

Jeppe Kofod uddyber, at han har haft diskussioner om et bedre asylsystem på det generelle plan med mange lande under FN's Generalforsamling i New York.

Regeringen har i år fået vedtaget et lovgrundlag for at placere asylansøgere i et andet land, mens Danmark behandler deres asylsag.

Dette har været regeringens ambition, men endnu er der ikke et land, der har meldt sig til at huse et sådan modtagecenter for asylansøgere. Her har et muligt samarbejde med Rwanda været nævnt.

I april var Flemming Møller Mortensen med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i Rwanda for at underskrive en politisk samarbejdsaftale.

Tidligere har Mattias Tesfaye sagt, at Danmark er i dialog med en håndfuld lande om at huse et modtagecenter.

/ritzau/