Kofod drøfter drab og henrettelser med ministerkolleger

Det er på et bagtæppe af henrettelser, tortur og andre alvorlige overgreb på civile i Ukraine, at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fredag mødes med sine udenrigsministerkolleger i Europarådet.

Det er kun få dage siden, at menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch udgav en rapport, som beskriver massive overgreb på den ukrainske befolkning.

Blandt andet derfor bliver de russiske overgreb toppen af dagsordenen på mødet, siger Jeppe Kofod.

- Det er forfærdelig dokumentation af den død og ødelæggelse, som Rusland har trukket gennem Ukraine med deres alvorlige, uprovokerede angrebskrig, siger ministeren.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Rapporten dokumenterer jo sort på hvidt drab på civile og summariske henrettelser.

Som baggrund for rapporten har Human Rights Watch besøgt 17 landsbyer i Kyiv-regionen og Chernihiv-regionen ikke langt fra Ukraines hovedstad.

Her har organisationen undersøgt 22 tilsyneladende summariske henrettelser, ni andre ulovlige drab og syv tilfælde af tortur.

21 civile har desuden beskrevet, at de har været udsat for indespærring under umenneskelige og nedværdigende forhold.

Her og nu handler det netop om at få dokumenteret de potentielle menneskerettighedskrænkelser, påpeger udenrigsministeren.

- Det er meget vigtigt, at vi får indsamlet beviserne, mens de er tilgængelige. Det er derfor, at Danmark har støttet Europarådet, som har ekspertisen til at dokumentere brud på menneskerettigheder, siger han.

Danmark har støttet Europarådet med 500.000 euro, som svarer til over 3,5 millioner kroner, til netop det arbejde.

Formålet er, at det på et tidspunkt bliver muligt at retsforfølge de ansvarlige.

- Det er vigtigt for dem, der bliver udsat for det, men det er også vigtigt for at sende et signal til Putin og hans folk om, at sådan noget er fuldstændig uacceptabelt, siger Jeppe Kofod.

- Det får konsekvenser, hvis man benytter den form for overgreb og menneskerettighedskrænkelser.

Europarådet blev oprettet i 1949 af 10 vesteuropæiske lande, herunder Danmark, for at fremme demokrati og menneskerettigheder. I dag består Europarådet af 46 medlemslande.

Rusland har tidligere været en del af Europarådet, men i marts blev rådets medlemslande enige om at ekskludere Rusland.

- Det var helt på sin plads, og Europarådet har nu en meget vigtigt rolle med at støtte Ukraine inden for menneskerettigheder, demokrati og retsstat, siger Kofod.

Det er første gang at Europarådets udenrigsministre mødes siden invasionen af Ukraine.

Mødet finder sted fredag i Torino i Italien.

/ritzau/