Kofod: Dybt provokerende at russiske turister kan få visum

Russiske turister skal ikke længere have mulighed for at rejse til Danmark og andre EU-lande.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Han skal tirsdag og onsdag mødes med sine EU-ministerkolleger i Prag i Tjekkiet.

Her er yderligere sanktioner mod Rusland øverst på dagsordenen oven på landets invasion af Ukraine for lidt over et halvt år siden.

- Det er grundlæggende dybt provokerende, at russiske turister kan rejse på ferie i Europa, samtidig med at ukrainske byer bliver bombet til ukendelighed, siger han.

- Og at ukrainske mænd mellem 18 og 60 år end ikke må forlade landet, fordi de er tvangsindskrevet til at kæmpe mod den ulovlige russiske invasion.

- Det er vigtigt, at vi får sendt et klart signal til Rusland om, at alt, hvad de gør i Ukraine, er fuldstændig vanvittigt. Og et af de redskaber, som kan tages i brug, er altså at adressere de her russiske turistvisa, siger udenrigsministeren.

Det britiske medie Financial Times erfarede søndag, at EU's medlemslande vil lægge op til at suspendere en aftale med Rusland, som siden 2007 har gjort det nemmere for russere at få et visum, så de kan rejse ind i et EU-land.

Efter invasionen af Ukraine i februar valgte EU-landene, at russiske regeringspolitikere og embedsmænd ikke længere skulle have mulighed for at få visum.

Det samme gjaldt mange erhvervsledere og de rigeste russiske personer. De kaldes også oligarker.

Jeppe Kofod håber på, at det kan lykkes at skabe fælles fodslag mellem EU-landene om de russiske turister.

- Vi vil arbejde benhårdt på mødet for en fælles tilgang i EU, fordi det vil have den største effekt, siger han.

- Lige som med de syv sanktionspakker, vi har lavet, så virker det stærkest, når vi alle sammen er med.

- Det er førsteprioriteten for mig, og det skal vi drøfte tirsdag og onsdag, siger Jeppe Kofod.

Hvis det ikke lykkes at skabe enighed i EU om sanktioner mod russiske turister, vil regeringen se på, hvilke muligheder der er for at lave nationale initiativer fra dansk side.

- Men det er en postgang for tidligt at diskutere, hvad der kan lade sig gøre, siger Jeppe Kofod.

