Kofod efter møde med USA: Vi fortsætter våbenstøtte og sanktioner

100 dage efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), fredag holdt møde med sin amerikanske pendant, Antony Blinken.

De har blandt andet drøftet, hvordan kampen for Ukraine kan styrkes.

- Vi vil fortsætte både med sanktioner, med våbenhjælp, med at fordømme og konfrontere Rusland politisk, indtil den her krig stopper, og ukrainerne kan leve i fred i deres land, siger Kofod efter mødet.

Han pointerer, at både Danmark og andre lande løbende har støttet Ukraine.

- Ukraine har i den grad ret til at forsvare sig selv, og det er vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at påføre russerne så mange omkostninger som muligt. Både med sanktioner og med at give ukrainerne evnen til at forsvare sig selv, siger han.

For nylig skrev den schweiziske tv-station SRF, at Schweiz har afvist, at Danmark kan sende omkring 20 pansrede mandskabsvogne, som er købt i Schweiz, til Ukraine.

Det forbeholder Schweiz sig retten til på grund af sin neutralitetspolitik, fordi det er materiel, som er købt i Schweiz, men skal eksporteres videre.

Det forhold vil Jeppe Kofod ikke kommentere.

- Men Danmark er et land, som ligger helt i fronten med støtte til Ukraine, også med våben, og det vil vi fortsat gøre.

Han understreger, at forholdet mellem Danmark og USA er godt og tæt.

- Der findes næppe nogle allierede, der står tættere sammen end Danmark og USA, og det fik vi også bekræftet i dag efter mit relativt lange møde med Blinken, siger han.

/ritzau/