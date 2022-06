Kofod er på vej til Washington og møde med Blinken

Dagen efter at Danmark sagde ja til at droppe EU-forsvarsforbeholdet er udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på farten i et sikkerhedspolitisk anliggende.

Han rejser torsdag til Washington, hvor han skal mødes med den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken.

De skal blandt andet diskutere situationen i Ukraine og en mulig optagelse af Sverige og Finland i Nato, skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Netop torsdag har regeringen fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, der skal sikre opbakning til optagelse af Sverige og Finland i forsvarsalliancen.

- Vi skal og vil hjælpe Ukraine med at modstå Ruslands brutale angreb, og vi skal også være der, når Ukraine skal genopbygges.

- Vi skal slå ring om Sverige og Finland, som med historiske beslutninger om at ansøge om NATO-medlemskab vidner om, at Vesten er samlet, og at den transatlantiske alliance står stærkt, siger Kofod.

Han glæder sig i den forbindelse over, at det blev et klart ja ved folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet.

- Det giver Danmark flere sikkerhedspolitiske tangenter at spille på. Det er et klogt supplement til NATO, og det vil styrke den transatlantiske alliance, når Danmark kan bidrage til, at Europa kan tage mere ansvar for sikkerheden, som også USA ønsker, siger Kofod.

På programmet ved besøget i Washington er desuden møder med medlemmer af Det Hvide Hus' nationale sikkerhedsråd, tænketanke og repræsentanter for virksomheder i USA.

Det er ikke første gang, at Jeppe Kofod og Anthony Blinken mødes.

I maj sidste år var den amerikanske udenrigsminister i Europa og lagde vejen forbi København, hvor blandt andet Arktis og konflikten mellem Israel og Palæstina var på dagsordenen forud for det årlige møde i Arktisk Råd.

