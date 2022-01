Kofod erkender: Tilbagetrækning skaber spillerum for Rusland

Den russiske bjørn har stukket poten ned i flere konfliktområder rundt om i verden og har også interesser i Mali, hvor Danmark begynder at trække sine specialstyrker hjem efter få ugers indsættelse.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) lægger ikke skjul på, at Danmarks tilbagetrækning efterlader større manøvrerum for Rusland og russiske lejesoldater.

- Jo, der er ingen tvivl om, at der foregår et beskidt spil. Kupgeneralerne arbejder med Rusland og russiske lejesoldater, som er dernede. Derfor skal vi sammen med vores europæiske allierede se på, hvad der er det klogeste træk, siger han.

Regeringen har torsdag orienteret Folketinget, hvor der er et stort flertal for tilbagetrækningen af de op mod 105 danske specialstyrker, som er udsendt.

De ventes at være ude inden for nogle få uger. Mali har til søndag at svare på Danmarks træk.

Mali har i denne uge to gange offentligt udtalt, at de danske soldater ikke er velkommen, selv om det danske udenrigsministerium fastholder, at Mali selv har inviteret Danmark.

15 europæiske lande bakker op om Danmarks udlægning, hvilket står i modstrid til udtalelserne fra juntaen i Mali. Landet har været udsat for to kup på under et år.

- Der er et spil i gang, hvor kupgeneralerne forsøger at presse os andre i denne situation. Det er fuldstændig uacceptabelt - ikke bare for Danmark, men for andre, der er indsat i Mali, siger Kofod.

Det har vakt undren, at Mali har valgt at lægge sig ud med netop Danmark, som støtter internationale sanktioner og med en række allierede kræver, at styret afholder frie valg, hvilket er blevet aflyst.

- De forsøger at skabe splid og fjerne opmærksomheden fra de problemer, de har ved blandt andet at rette opmærksomheden mod Danmark. Der er en opildning af befolkningen mod tilstedeværelsen af soldater i Mali.

- Det er en del af et spil, hvor Rusland og lejesoldater spiller en rolle, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/