Kofod: Forskning og erhverv skal med i arktisk strategi

Forskning og erhverv skal være en del af den arktiske fællesstrategi, udenrigsminister siger Jeppe Kofod (S).

Den arktiske fællesstrategi skal inddrage alle relevante interessenter. Det er budskabet fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter hans møde med Grønlands lokale minister for udenrigsanliggender, Steen Lynge.

- Forskningsmiljøet, erhvervsliv, parlamenter, og selvfølgelig alle regeringer i de tre rigsdele, siger han.

Jeppe Kofod og Steen Lynge har også diskuteret, hvordan Grønland og Danmark arbejder sammen med allierede.

Jeppe Kofod inviterede Steen Lynge til København, i forbindelse med at den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, aflagde besøg i Danmark.

- Der har vi fået mulighed for at vende alle de konkrete sager, siger Jeppe Kofod.

Den nuværende strategi for Arktis blev lanceret i 2011 og udløber ved udgangen af 2020. Den har givet Danmark, Grønland og Færøerne en fælles ramme for det internationale samarbejde.

Jeppe Kofod forventer, at den nye strategi ligger klar i starten af 2021. Han har tidligere udtrykt et stort behov for at få en ny, fælles strategi for Arktis.

Det skyldes, at der sker en stor forandring på grund af klimaforandringer og øgede geopolitiske interesser, siger han.

- Der sker store forandringer. Rusland har oprustet sit militær. Nogle baser på det arktiske område, som ellers var lukket efter den kolde krig, er genåbnet. Og så har vi også klimaforandringerne.

- Her er det selvfølgelig vigtigt, at vi ser på, hvordan vi - Danmark og Grønland - bedst varetager vores værdier. Der er talrige ting, hvor vi har behov for et stærkt partnerskab, siger han.

Grønland er en afgørende del af kongerigets arktiske strategi, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

- Vi ønsker et godt og tæt samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitikken, siger Jeppe Kofod.

