Kofod glæder sig over flere amerikanske soldater i Europa

Det er vigtigt, at USA viser handlekraft ved at sende soldater til det østlige Europa, siger udenrigsminister.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) byder velkommen, at USA har valgt at sende 3000 soldater til østeuropæiske lande for at bringe dem tættere på Ukraine og Rusland.

Det siger han til Ritzau under et besøg i Litauen, hvor danske kampfly er udstationeret.

- Det er positivt, at vi alle sammen gør, hvad der skal til, for at vise Natos afskrækkelses- og forsvarsprofil i en situation, hvor Rusland truer sikkerheden i Europa med deres adfærd over for Ukraine og resten af os, siger Jeppe Kofod.

Han understreger, at Natos strategi hviler på to ben. Både dialog og forhandling og en afskrækkelsesstrategi, der skal vise, at forsvarsalliancen mener det alvorligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Så det er godt, at vi alle sammen rykker sammen, siger Jeppe Kofod.

Lige nu er der store spændinger mellem Rusland og Europa. Rusland har opmarcheret store styrker på grænsen til Ukraine og der er frygt for, at der vil komme en invasion.

Rusland mener modsat, at Nato er ved at udvide sin interessesfære østpå, hvilket landet ser som en trussel.

Torsdag har Rusland sagt, at de amerikanske troppebevægelser gør situationen værre.

- Vi opfordrer konstant vores amerikanske partnere til at stoppe med at gøre spændingerne værre.

- Dette her er åbenlyst ikke skridt, der handler om at deeskalere situationen. Det er modsat skridt, der øger spændingerne, siger talsmand for den russiske regering Dimitri Peskov.

Udenrigsministeren mener ikke, at Natos modsvar i form af eksempelvis de flere amerikanske soldater, er med til at eskalere situationen.

- Nato er en forsvarsalliance, hvor vi sikrer landenes forsvar og frihed. Er der trusler mod europæisk sikkerhed, så er det helt naturligt, at vi skærper afskrækkelsesprofilen, siger han.

Danmark har øget sit bidrag til flere Nato-missioner rettet mod øst med blandt andet kampfly, flådebidrag og soldater i Baltikum.

/ritzau/