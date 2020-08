Kofod kræver sanktioner mod Hviderusland

Journalister og demonstranter er blevet overfaldet i Hviderusland. Nu kræver udenrigsminister sanktioner.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil arbejde for målrettede sanktioner mod Hviderusland efter overfald på demonstranter og journalister de seneste dage.

Det siger han til Berlingske.

- Hviderusland er en værdipolitisk skamplet på Europakortet. De overgreb, vi har set på journalister og demonstranter, er noget, vi hverken må eller kan tolerere fra et europæiske naboland, siger Kofod.

- Jeg synes, at vi lande i EU har en særlig forpligtelse til at reagere skarpt, hurtigt og helt markant over for Lukasjenkos styre. Derfor vil jeg helt konkret arbejde for målrettede sanktioner mod det hviderussiske styre.

Fredag har Jeppe Kofod videomøde med sine EU-kolleger for blandt andet at diskutere situationen i Hviderusland.

Og her vil Kofod kæmpe for sanktioner mod de ansvarlige for overgreb på journalister og demonstranter i Hviderusland.

Berlingskes fotograf Asger Ladefoged skriver på Twitter, at han tirsdag var udsat for slag i hovedet, spark i ryggen og et konfiskeret SD-kort.

- Det er fuldstændig vanvittigt, hvad der sker i Hviderusland i disse dage. Heldigvis er internettet åbnet op igen, så flere øjne forhåbentligt kan få syn for sagen, skriver Ladefoged på Twitter.

De seneste dage har der været store protester i Hviderusland, efter søndagens valg i landet.

Her blev præsident Aleksandr Lukasjenko udråbt som vinder, da han ifølge valgkommissionen fik 80 procent af stemmerne.

Men demonstranter vil ikke godtage valgresultatet, og det har medført voldsomme sammenstød mellem demonstranter og politik - ikke mindst i hovedstaden Minsk, har nyhedsbureauet Reuters berettet om.

/ritzau/