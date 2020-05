Kofod lancerer eksporthjælp til virksomheder for 225 millioner

Virksomheder skal hjælpes, når de er havnet i problemer med eksporten under coronakrisen, siger Jeppe Kofod.

Danske virksomheder har brug for hjælp til at få genoprettet eksporten under coronakrisen.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som mandag lancerer en række initiativer, der blev besluttet 18. april af alle Folketingets partier.

Det skete i forbindelse med, at der blev afsat 225 millioner kroner til at øge indsatsen for eksport- og investeringsfremme i år og næste år.

- Den globale økonomi er i frit fald. Vores største eksportmarkeder står over for voldsomme fald. Men verden åbner langsomt op igen, og vi står over for en enorm global genopretning, siger Jeppe Kofod i en pressemeddelelse.

- Krisen truer cirka en million danske job, som enten er knyttet til eksport eller aktiviteter i udenlandskejede virksomheder i Danmark.

- En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil derfor være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021, siger han.

Udenrigsministeriet etablerer blandt andet en såkaldt udrykkerenhed, som vil opsøge mere end 1000 små- og mellemstore danske virksomheder (SMV), som er berørt af coronakrisen.

Også 100 udenlandskejede virksomheder vil blive opsøgt.

Udenrigsministeriet vil desuden tilbyde gratis akutrådgivning samt assistance til danske virksomheder, som oplever problemer på eksportområdet.

Virksomhederne kan derudover få en stor rabat i den timepris, som de skal betale, når de anvender Udenrigsministeriets eksportrådgivning.

Puljen til eksportfremstød bliver fordoblet næste år, og eksportfremstødene vil særligt have fokus på grøn omstilling og bæredygtighed, blandt andet set i forhold til det bidrag, som virksomhederne yder for at nå FN's verdensmål.

- Vi kommer i samarbejde med erhvervslivet og fagbevægelsen til at kaste mange kræfter i at hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere og bidrage til, at Danmarks styrkepositioner bliver omsat til bæredygtige og grønne løsninger i den globale genopretning i tråd med FN’s verdensmål.

- Vi vil derfor også opprioritere vores arbejde på de danske ambassader med at identificere nye markedsmuligheder inden for vores styrkepositioner og åbne nye døre for danske virksomheder.

- En særlig indsats vil være målrettet at rydde problemer af vejen for danske virksomheder på EU's indre marked, som særligt danske SMV'er er afhængige af, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/