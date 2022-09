Kofod og EU vil have yderligere sanktioner mod Rusland

Snak om folkeafstemninger i besatte områder. Raslen med atomsablen. Alt sammen retorik fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, som i udenrigsminister Jeppe Kofods (S) ører er fuldstændig uacceptabelt.

Ministeren har onsdag aften mødtes med sine ministerkolleger i EU i New York City, hvor FN's Generalforsamling i disse dage afvikles.

Ministrene er blevet enige om at opfordre til, at der indføres endnu flere sanktioner mod Rusland.

- Vi er enige om at tage dyb afstand og fordømme i de stærkeste termer, vi kan finde, den her optrapning fra Ruslands side, siger Jeppe Kofod til Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men også at vi vil gå videre med nye sanktioner mod Rusland så hurtigt som muligt.

EU har allerede indført en række sanktioner, som har til hensigt at presse Vladimir Putin. Der er blandt andet visumrestriktioner for russiske turister, økonomiske sanktioner og sanktioner på import af russisk olie.

SPØRGSMÅL: Hvad er det for nogle værktøjer, man stadig har i værktøjskassen, som du forestiller dig, at man kunne bruge?

- Det er hele vejen rundt. Det er sanktioner mod russiske oligarker, som stadigvæk er vigtige. Det er sanktioner mod eksport af kritiske produkter, som indgår i Ruslands økonomi og militærindustri. Det er sanktioner, som rammer Putins styre og folk omkring ham.

- Så vi vil kigge på alle muligheder for at lave sanktioner eller stramme op på sanktioner, siger Jeppe Kofod.

Vladimir Putin gik onsdag morgen på talerstolen og henvendte sig direkte til det russiske folk.

Her oplyste han, at han agtede at indkalde 300.000 soldater fra landets militærreserve. Han sagde desuden, at "dem, der prøver at afpresse os med atomvåben, bør vide, at vinden pludselig kan blæse i deres retning".

Der er desuden blevet varslet folkeafstemninger i besatte ukrainske regioner om indlemmelse i Den Russiske Føderation.

Sådanne kan ingenlunde komme på tale, mener Jeppe Kofod.

- Det her er klokkeklart ulovlige folkeretsstridige folkeafstemninger på et besat område, som Rusland ingen ret har over. Det er ukrainsk territorium. Det er en del af Ukraine.

- Det er en eskalering af krigen. Det er et forsøg på at annektere ukrainsk land med manglende respekt for Ukraines territorium og folkeretten, siger Jeppe Kofod.

Det er endnu uklart, præcist hvilke sanktioner EU's udenrigsministre opfordrer til.

EU-Kommissionens udenrigschef, Josep Borrell, siger dog ifølge nyhedsbureauet Reuters kort efter mødet, at de kommer til at være "individuelle" og "sektorielle".

Ifølge Borrell kommer de til at sigte mod "mere relevante sektorer i den russiske økonomi og fortsætte med at være målrettet personer, der er ansvarlige for angrebskrigen mod Ukraine". Der er desuden enighed om at skrue op for våbenleverancerne til Ukraine.

EU's udenrigsministre vil mødes midt i oktober til et formelt møde, hvor pakken af sanktioner skal formaliseres.

/ritzau/