Kofod opfordrer igen kraftigt til at danskere forlader Ukraine

Den alvorlige sikkerhedsmæssige situation omkring Ukraine får udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til at gentage, at alle danskere i landet bør rejse ud hurtigst muligt.

- Man bør ikke vente og se tiden an. Og man kan ikke vide sig sikker på, at man kan komme ud af Ukraine, hvis situationen udvikler sig yderligere. Jeg bliver nødt til at understrege situationens alvor, udtaler Jeppe Kofod i en skriftelig kommentar.

Han tilføjer, at de danske myndigheder ikke kan garantere hjælp til de danskere, som vælger at blive i Ukraine.

- Vælger man at blive i Ukraine, så er det på eget ansvar, siger Jeppe Kofod.

Artiklen fortsætter under annoncen

Søndag lød det fra Udenrigsministeriets Borgerservice, at mange danskere enten allerede har forladt Ukraine eller snart vil gøre det.

Cirka 200 danskere i Ukraine har talt i telefon eller været i skriftlig kontakt med danske myndigheder siden fredag.

Cirka to tredjedele af dem har meddelt, at de enten allerede har forladt landet eller planlægger at gøre det snart. Der er dog en gruppe, som ikke ønsker at forlade Ukraine.

- Derfor vil jeg gerne komme med en opfordring: Har man familie, venner, kolleger eller lignende i landet, så tag gerne kontakt til dem og bed dem at opdatere deres status på danskerlisten og om at forlade landet. Nu, lyder appellen fra udenrigsministeren.

Det er stadig muligt at rejse ud af Ukraine med fly, bil eller bus. Men de muligheder kan hurtigt blive markant færre, vurderer ministeren.

Rusland har ifølge USA opmarcheret op mod 130.000 soldater langs grænsen til Ukraine og i Hviderusland. Frygten er, at Rusland vil gå ind over de ukrainske grænser med militær magt.

Mandag aften er Folketingets Udenrigspolitiske Nævn indkaldt til et ekstraordinært møde. Det eneste punkt på dagsordenen er Ruslands styrkeopbygning i og omkring Ukraine.

Fra regeringen deltager udenrigsministeren og forsvarsminister Morten Bødskov (S).

/ritzau/