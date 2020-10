Kofod: Relevante myndigheder følger sag om Nordkorea

Hvis Nordkorea har begået ulovligheder i Danmark, så ser politiet nærmere på sagen, siger udenrigsministeren.

I dokumentaren "Muldvarpen", der over de seneste tre aftner er vist på DR, følger man et møde, hvor to repræsentanter for det nordkoreanske styre er i København for at underskrive en våbenkontrakt.

Denne episode bliver undersøgt af danske myndigheder, fortæller Jeppe Kofod (S), som mandag meddelte, at indholdet i dokumentaren vil blive bragt videre til en FN-komité.

- Vi er ved at studere dokumentaren nærmere. Er der begået noget ulovligt i Danmark, så er det et anliggende for politiet i Danmark. Det er på den måde, at vores myndigheder i Danmark fungerer, siger Kofod tirsdag efter et EU-møde i Luxembourg.

Spørgsmål: Giver den anledning til at tage en snak med Nordkorea?

- Jeg kommer ikke til at gå ind i detaljer. Jeg kan bare sige, at alle relevante myndigheder er på denne sag, siger Kofod.

En britisk ekspert i sanktioner mod Nordkorea siger til dr.dk, at nordkoreanske ambassader hjælper nordkoreanere med at få adgang til lande, hvor de kan udføre ulovligheder for at skaffe penge.

Det kan være gennem våbensalg.

Derfor bør FN-lande ifølge eksperten overvåge nordkoreanere, der ankommer, og forhindre eventuelle brud på sanktioner.

Det er bekymrende, siger udenrigsministeren.

- Det er også derfor, at jeg er glad for at kunne tage denne sag op sammen med min svenske kollega. Jeg ved, at også svenskerne har fuldt fokus på sagen. De har jo en nordkoreansk ambassade i Stockholm, siger Kofod.

Danmark har tidligere huset en nordkoreansk ambassade, men den er lukket.

- Så det er noget, vi arbejder sammen om. Det er meget alvorligt. Det er desværre ikke så overraskende, hvad vi ser i dokumentaren, siger Kofod.

Journalist og instruktør Mads Brügger står bag dokumentareni tre afsnit. Den giver et indblik i, hvordan nordkoreanere tilsyneladende omgår de mange sanktioner mod landet.

Det er en tidligere dansk kok, som over en længere årrække har infiltreret det nordkoreanske styre via en venskabsforening.

Igennem denne forening har han fået kontakter i det nordkoreanske styre, og dokumentaren viser blandt andet hans møder med medlemmer af det nordkoreanske styre forskellige steder - også i Danmark.

/ritzau/