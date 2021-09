Kofod ser Ruslands demokrati gå den helt forkerte vej ved valg

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er stærkt kritisk over for den måde, som parlamentsvalget i Rusland er blevet afholdt på.

- For mig er både valgresultatet, men også hele optakten til valget i Rusland, en klar påmindelse om, at den demokratiske udvikling går den helt forkerte vej, siger han.

- Vi har set omfattende udelukkelse af oppositionskandidater, manglende gennemsigtighed ved afholdelse af valget, og i øvrigt også rapporter om massiv valgsvindel.

- Så det er meget vanskeligt for Kreml at opretholde en illusion om, at det er en fri debat og et frit og demokratisk valg, vi har været vidne til, siger Jeppe Kofod.

Ruslands valgkommission oplyste sent mandag eftermiddag, at 99 procent af stemmerne fra valget er talt op.

Partiet Forenet Rusland, som støtter Ruslands præsident, Vladimir Putin, har fået lige knap 50 procent af stemmerne. Nærmeste rival er kommunisterne med omkring 19 procent.

Valgmatematikken betyder, at Forenet Rusland sætter sig på to tredjedele af de 450 pladser i parlamentets underhus, Dumaen.

Dermed kan partiet presse love igennem uden at spørge andre.

EU har fordømt det politiske klima op til parlamentsvalget i Rusland, som ifølge EU har været præget af intimidering.

- Det, vi har set op til valget, var en atmosfære af intimidering af alle kritiske og uafhængige stemmer, sagde Peter Stano, EU's talsmand for udenrigspolitiske anliggender, tidligere mandag til nyhedsbureauet AFP.

Ifølge oppositionspartier har der været problemer med svindel ved valget.

- Vi ser, at folk tvinges til at vælge mellem tavshed, fængsel og eksil, siger Jeppe Kofod.

- Vi ser også, at vi er vidne til den største udvandring af politisk aktive, intellektuelle og journalister siden Sovjet-tiden.

- Det er det Rusland, vi ser i dag, og valget bekræfter desværre bare den kedelige udvikling, landet er i i dag, siger Jeppe Kofod.

Udenrigsministeren mener, at EU bør fastholde en markant kurs over for Rusland.

- Vi er nødt til at opretholde en hård og streng politik over for Rusland, når det gælder sanktioner.

- Vi så deres forsøg på at likvidere Navalny (oppositionspolitikeren Aleksej Navalny, red.), man ser massiv undertrykkelse af oppositionen i Rusland, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/