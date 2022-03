Kofod støtter undersøgelse af krigsforbrydelser i Ukraine

Ukraine beskylder Rusland for at ramme børnehospital og civile boligbyggerier. Det skal undersøges.

Flere lande, herunder Danmark, vil have undersøgt, om Rusland begår krigsforbrydelser under krigen i Ukraine. Det skal dokumenteres, så de ansvarlige kan blive draget til ansvar.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) torsdag morgen.

Senest har Ukraine beskyldt Rusland for at ramme et børnehospital i Mariupol i den sydlige del af landet. Det britiske medie BBC citerer byens viceborgmester, Serhij Orlov, for, at tre personer - heriblandt en pige - er dræbt.

- Vi har sammen med andre lande taget initiativ til at få undersøgt og dokumenteret krigsforbrydelser og brud på krigens love. Det gør vi i samarbejde med organisationer fra dansk side.

- Forskellige spor er sat i gang i FN og OSCE. Det er vigtigt for os, at den type handlinger ikke går ustraffet hen, men bliver dokumenteret, så man kan stille folk til ansvar efterfølgende, siger udenrigsministeren.

Der er forlydender om angreb på civile boligbyggerier og hospitaler samt brug af klyngebomber fra russisk side.

I sidste ende er Ruslands præsident, Vladimir Putin, ansvarlig ifølge Kofod.

- Der bliver brugt angreb på civile og ødelæggelser i et omfang, som få havde forestillet sig. Vi gør alt, hvad vi kan for at stoppe Putin via sanktioner og for at hjælpe ukrainerne, siger Jeppe Kofod.

I sidste uge åbnede Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag en officiel undersøgelse af mulige krigsforbrydelser i Ukraine. ICC er således gået i gang med at indsamle beviser til sagen.

Undersøgelsen er igangsat på anmodning fra 39 af domstolens medlemslande herunder Danmark.

Efterforskningen vil gå helt tilbage til november 2013. Få måneder senere - i begyndelsen af 2014 - annekterede Rusland den ukrainske halvø Krim.

Ukraine har allerede sagsøgt Rusland for at have overtrådt en konvention fra 1948 om folkedrab.

Den britiske viceforsvarsminister, James Heappey, siger torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at både officerer og folk i helt i toppen af Ruslands regering vil blive stillet til ansvar for mulige krigsforbrydelser.

