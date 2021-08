Kofod: Vi drøfter videre om tolkeaftale senere på ugen

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er glad for møde mellem Folketingets partier om situationen for de lokalt ansatte i Afghanistan, som blev afholdt mandag.

- Vi har haft et godt og konstruktivt møde om sikkerhedssituationen i Afghanistan. Vi har drøftet forskellige problemstillinger og dilemmaer. En ting er sikker: regeringen vil ikke lade nogen af dem, der arbejder for Danmark, i stikken.

- Jeg er glad for, at et stort flertal af partier deler den holdning, siger han efter mødet.

Regeringen orienterede partierne om sikkerhedssituationen for de lokale afghanske medarbejdere.

Af sikkerhedshensyn vil ministeren ikke komme nærmere ind på, hvordan den sikkerhedssituationen præcist ser ud.

De Radikales forsvarsordfører Martin Lidegaard er efter mandagens møde tryggere ved regeringens hastighed i sagsbehandlingen.

- Jeg er blevet overbevist om, at regeringen er i gang, og at regeringen skynder sig. Det er jeg glad for, for det bør den også gøre, siger han.

Han har efter mødet også fået et andet indtryk af, hvor Danmark står i i forhold til, hvad andre lande gør.

- Så hurtigt går det altså heller ikke i for eksempel USA, Storbritannien eller Frankrig. Men man er længere i forberedelserne end Danmark.

- Og man er indstillet på netop at give de folk, der har været ansat af de respektive lande, en mulighed for evakuering. Det er også det, vi synes, Danmark skal gøre, siger han.

Jeppe Kofod siger efter mødet, at det fortsat er regeringens holdning, at sagsbehandlingen af de afghanere, der har søgt hjælp, beror på en individuel vurdering.

- Men vi forventer, at vi sagtens kan se i en dansk sammenhæng, at folk, der er konkret truede, bliver hjulpet ud, bliver evakueret og får mulighed for at søge om asyl i Danmark.

/ritzau/