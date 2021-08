Kofod: Vi skal hjælpe afghanske ansatte

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mødes mandag med Folketingets partier for at finde en løsning, der kan sikre lokalt ansatte afghanere, der er truet af Talibans fremmarch i Afghanistan.

På vej ind til mødet fastslår Jeppe Kofod, at regeringens holdning er "krystalklar":

- De lokalt ansatte, der har arbejdet for Danmark, dem har vi en forpligtelse over for. Jeg er glad for, at et stort flertal af partierne deler den holdning.

- Vi har løbende opfordret ansatte til at søge hjælp, siger Jeppe Kofod på vej ind til mødet.

Før mødet undlader udenrigsministeren dog at svare på, om tolkeaftalen er tilstrækkelig, eller om den skal ændres for at sikre afghanerne hjælp.

Det er et af de spørgsmål, som politikerne ventes at diskutere på mødet.

I sidste uge oplyste Udenrigsministeriet, at 40 nuværende og tidligere lokalt ansatte på den danske ambassade i Kabul samt fire tolke har søgt om hjælp igennem tolkeaftalen.

Ansøgningerne er kommet, siden udmeldingen om USA og Danmarks tilbagetrækning af soldater fra landet.

Siden da har Udenrigsministeriet haft ekstra personale udsendt for at hjælpe med at afklare de ansattes sag. Der er ifølge Udenrigsministeriet stor forskel på, hvilket arbejde de ansatte har udført.

Mens tolkene eksempelvis har gået patruljer i frontlinje med de danske soldater, har andre, ifølge Udenrigsministeriet, eksempelvis været kortidsansatte håndværkere.

Derfor ventes politikerne også tage stilling til, om alle de ansatte skal hjælpes i Danmark.

Blandt andre SF ønsker, at der skal tages et forsigtighedsprincip i brug, så Danmark ikke risikerer, at ansatte bliver dræbt, mens de venter på hjælp.

- Vi må lade tvivlen komme de mennesker til gode, som er i fare for at miste deres liv. Det kan ikke nytte, vi sidder og fedtspiller.

- For i mellemtiden risikerer vi, at Taliban får fat i mennesker, som hjalp Danmark, da vi havde brug for det, siger Karsten Hønge forud for forhandlingerne.

/ritzau/