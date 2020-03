Kofod vil have udlandsdanskere til at hjælpe strandede landsmænd

Flere lande indfører tiltag for at inddæmme coronavirus. Derfor kan det være svært at komme til Danmark.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil have danskere bosiddende rundt omkring i verden til at hjælpe strandede landsmænd, som på grund af coronakrisen har svært ved at komme hjem.

Meldingen kommer, samtidig med at flere og flere lande kommer med nye tiltag for at inddæmme spredningen af coronavirus, hvilket kan gøre det vanskeligt at vende retur til Danmark.

- Vi hører om flere, der risikerer at blive smidt ud af deres hoteller, fordi alting lukker ned. Derfor skal alle gode kræfter samles i disse timer, siger Kofod i en pressemeddelelse.

Organisationer som Danes Worldwide og danske ngo'er er i samarbejde med Udenrigsministeriet ved at finde lokale løsninger for strandede danskere.

- De rejsende danskere er spredt for alle vinde i hele verden. Vi er et rejselystent folkefærd. Det gør det på den ene side ekstremt komplekst at nå ud til danskere, der befinder sig langt fra vores ambassader, og som måske rejser individuelt eller i små grupper, siger Kofod.

- På den anden side betyder det også, at der mange steder er fastboende og lokalkendte danskere, som kan og vil give en hånd og hjælpe deres landsmænd, indtil andre løsninger kan være klar, siger han.

Tiltaget med hjælp fra udlandsdanskere skal ses som et supplement til den hjælp, som Udenrigsministeriet i forvejen har gang i.

Der er 102.300 danske borgere på Udenrigsministeriets danskerliste for folk, der er i udlandet. 80.000 er rejsende, og omkring 22.000 er fastboende i udlandet.

Lørdag klokken 10.30 er der ifølge Udenrigsministeriets krisedatabase registreret 1506 strandede danskere i udlandet som følge af coronaudbruddet.

Situationen i især Sydamerika samt Asien, eksempelvis Filippinerne, er stadig meget kompleks, lyder det fra Udenrigsministeriet.

To fly, som Udenrigsministeriet havde sendt til Marokko, landede torsdag aften i København. Med om bord var danskere og passagerer fra andre nordiske lande.

Udenrigsministeriet havde sendt to fly afsted til det nordafrikanske land for at hente de danskere, der måtte være strandet der. Der var tale om 130 passagerer, hvoraf 100 var danske.

/ritzau/