Kofod vil tale til Rusland: Jeg vil gå imod løgn om folkedrab

Når FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) tirsdag mødes i Genève, er Danmark næsten lige efter Rusland i talerækken.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) håber på, at mødet munder ud i et "stærkt fælles signal" til Rusland, og han vil benytte lejligheden til at tage afstand fra den "brutalitet, der vises over for ukrainerne".

Det siger han forud for mødet.

- Efter at Lavrov (Ruslands udenrigsminister, red.) har talt, vil jeg på talerstolen udtrykke min stærkeste fordømmelse af den uprovokerede invasion af Ukraine, siger Kofod.

- Jeg vil også gå imod de russiske falske historier om, at der er folkedrab på russere i Ukraine. Den løgn vil jeg også tage op direkte over for russerne, fortsætter den danske udenrigsminister.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, står til at tale klokken 10.07, og Kofod taler cirka et kvarter senere. Lavrov står umiddelbart til at tale på videoforbindelse.

Ifølge Ritzaus oplysninger vil Ukraine efterfulgt af EU's udenrigsministre formentlig rejse sig op og gå, hvis Lavrov beskylder Ukraine for folkedrab på russere i Donbass-regionen.

Mødet falder på dag seks af den russiske invasion i Ukraine.

Det bliver afholdt, i kølvandet på at Ruslands præsident, Vladimir Putin, søndag truede med et øget atomberedskab.

- Det viser igen, hvilken autokratisk kynisme, han er udtryk for. Det tager vi dyb afstand fra og fordømmer, siger Kofod.

Men på trods af russisk "kynisme" tror udenrigsministeren på, at FN-sporet i sammenhæng med sanktioner er et vigtigt værktøj.

- Signaler kan aldrig stå alene. Det skal ledsages af hårde sanktioner, hjælp til ukrainerne og et globalt opgør med Putins folk, ham selv og hans oligarker. Det her er ét blandt mange spor, siger Kofod.

Mødet i FN's Menneskerettighedsråd har været planlagt gennem længere tid. Men der foregår i forbindelse med mødet også uformelle drøftelser om en resolution om menneskerettighedssituationen i Ukraine.

Højniveaudelen af mødet med ministres deltagelse begyndte mandag og varer til torsdag.

Mandag begyndte i øvrigt et ekstraordinært møde i FN's Generalforsamling med det formål at vedtage en fordømmelse.

/ritzau/