Kold efterårsferie byder på både tåge og blæsevejr

Temperaturerne kommer ikke meget over ti grader i efterårsferien og kan i nattetimerne nærme sig frysepunktet.

Det er om at finde den tykke frakke eller de gode idéer til indendørsaktiviteter med afstand frem.

For ganske kolde temperaturer og en ordentlig omgang blæsevejr midt på ugen venter danskerne i efterårsferien.

Det fortæller Erik Hansen, vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt mandag morgen.

Om dagen kommer det således ikke til at blive meget over ti grader i den kommende uge, og om natten vil man flere steder i landet i løbet af ugen kunne regne med temperaturer nær frysepunktet.

- Vejret bliver noget til den kølige side, siger Erik Hansen.

Ugen begynder mandag med tæt tåge flere steder i landet.

Det kan resultere i en sigtbarhed på under 100 meter, hvorfor DMI har sendt risikomeldinger ud for Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og dele af Midt- og Østjylland.

I løbet af dagen ventes tågebankerne at forsvinde, og der kan komme noget sol, men også enkelte byger.

Temperaturerne vil befinde sig mellem 10 og 14 grader, og vinden bliver svag til jævn.

Det fortsætter i store træk tirsdag, hvor det bliver mere tørt, men skyerne bliver mere udbredte.

- Natten til onsdag sker der noget, for der kommer et ret kraftigt lavtryk ind over landet, som rammer Bornholm først, siger Erik Hansen.

Det giver i løbet af onsdag hård kuling og regn på Bornholm, men også i resten af landet bliver det en frisk og blæsende omgang med stedvis regn.

Temperaturen bliver omkring ti grader.

- Alt i alt bliver det et ret markant blæsevejr, siger Erik Hansen

Torsdag er det nok kun de mest sydøstlige egne, der stadig har blæst og skyer og ellers bliver det tørt i de meste af landet, hvilket fortsætter lidt frem.

Således kan meteorolog Erik Hansen stille to "nogenlunde pæne" dage i vente fredag og lørdag.

Her ventes en del sol, ikke alt for meget blæst, men temperaturerne vil fortsat være ganske kølige, inden det søndag igen ser ud til at blive mere vådt.

- Men det er endnu lidt usikkert så langt henne på ugen, siger Erik Hansen.

/ritzau/