Kold luft fra Polarhavet kan give hvid start på majvejret

Har man fundet badebukserne frem til weekenden, har man gjort en fejl. Vinterligt nedbør er på vej ifølge DMI.

Begyndelsen af maj kan byde på tøsne, slud og hagl.

Således er der i den kommende weekend og dagene op til overvejende sandsynlighed for vinterligt nedbør i Danmark, oplyser Steen Rasmussen, vagthavende ved DMI.

- Det er meget sandsynligt, at der kommer hvidt nedbør i en eller anden form, siger han.

- Men de færreste vil nok opleve, at den bliver liggende.

Det vil være temmelig usædvanligt for årstiden, hvis det sker, fortæller den vagthavende.

Torsdag kommer der til at ske et skifte i vejret, hvor det vil begynde at blæse op fra nordvest, oplyser DMI.

Kold luft fra Polarhavet vil drive ned langs Norges vestkyst og i Danmark sætte en stopper for den seneste tids sommerlige vejr.

- Hvis folk regner med, at de skal have badetøj og shorts frem, så får de noget af et chok. Det bliver også temmelig blæsende, så det gør det heller ikke bedre, siger Steen Rasmussen.

- Men jeg kan trøste med, at det kun varer et par dage.

Særligt et stykke væk fra kysterne regner den vagthavende med, at der kan falde hvidt nedbør.

Bliver det til sne, vil sandsynligheden for, at den bliver liggende være størst natten til lørdag, hvor temperaturen kan nærme sig frysepunktet.

I dagtimerne bliver det mellem fem og ti grader.

Blandt andet i 2010 og 2011 blev Danmark ramt af snebyger i maj. Og sidste år sneede det i begyndelsen af april.

Går man længere tilbage var der i 1966 en regulær snestorm i midten af april, hvilket hører til de absolutte sjældenheder.

Den vagthavende ved DMI tager det forbehold for weekendens vinterlige vejrudsigt, at når man kigger nogle dage frem, vil der altid være usikkerhed.

/ritzau/