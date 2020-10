Kold mandag indleder en mild og bygefyldt efterårsuge

Der venter en lun, men ustadig uge med risiko for regn de fleste dage. Torsdag kan temperaturen nå 17 grader.

Efter en kold nat med temperaturer under frysepunktet visse steder er der mandag morgen risiko for glatte veje lokalt. Det er dog ikke noget, bilister behøver at bekymre sig om resten af ugen, der bliver til den mere milde side.

Det siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Frank Nielsen tidligt mandag morgen.

- Vi har haft nogle småbyger i nat, så vi er en lille smule bekymrede for, at det ikke kun er bilruderne, der er is på. Derfor skal folk være opmærksomme, hvis de skal køre i morgentimerne, siger han.

I løbet af dagen forventes lidt eller nogen sol i den østlige del af landet, men som dagen skrider frem, begynder skyer at trække ind fra vest.

De kan give regn i eftermiddag og aften i det nordvestlige Jylland, mens det stort set holder tørt i resten af landet.

Temperaturerne kan snige sig op på 12 grader lokalt.

Frank Nielsen fortæller, at mandag og tirsdag formentlig bliver de koldeste dage i løbet af ugen.

- Det bliver generelt mere ustadigt i forhold til efterårsferien i sidste uge. Til gengæld bliver det væsentligt lunere, siger han.

Tirsdag og onsdag medfører det lunere vejr stedvise byger over det meste af landet fra morgen til aften. Særligt onsdag kan blive ganske våd med mellem fem og ti millimeter regn visse steder, oplyser Frank Nielsen.

Onsdag er også dagen, hvor det lune vejr så småt begynder at tage fat. Her kan det blive op til 15 grader, inden temperaturen torsdag kan ryge helt op på 17 grader i den sydøstlige del af landet.

- Vi kan endda være heldige at få pænt med sol torsdag, fordi der kommet et lavtryk, der giver noget opklaring, siger Frank Nielsen.

Han oplyser, at fredag også kan byde på godt med sol, mens temperaturerne kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader.

Ifølge Frank Nielsen skyldes det milde vejr, at der den kommende uge trækker varm luft ind over Danmark fra området omkring Portugal og det sydvestlige Atlanterhav.

/ritzau/