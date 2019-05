Kolde kontanter får danskere til at slukke brændeovnen

En national skrotningsordning har fået 3000 danskere til at skrotte en gammel brændeovn siden februar.

Mindre forurening og 2000 kroner i udbetaling. Det har fået 3000 danskere til at køre deres gamle brændeovn på genbrugsstationen siden februar.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Udviklingen kommer, efter at en skrotningsordning blev lanceret i starten af februar. Ordningen har til hensigt at skrotte de ældste og mest forurenende brændeovne i Danmark.

Som en belønning for at skrotte en brændeovn fra før 1995 bliver ejerne tilbudt 2000 kroner.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er glad for, at så mange har grebet muligheden og skrottet deres gamle brændeovn:

- Det er positivt, at danskerne har taget godt imod skrotningsordningen, der belønner dem med en kontant bonus for at sende den forurenende brændeovn på pension, siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Allerede på de første to måneder har vi udbetalt skrotpræmie til 3000 danskere, og endnu flere har ansøgt. Det tegner lyst for målet om at nedbringe partikelforureningen fra brændeovne i Danmark.

