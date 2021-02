Kolding-borgmester ser britisk variant som årsag til udbrud

På halvanden uge er Kolding gået fra at diskutere genåbning til at være den kommune med højest smittetryk.

Det var for en uge siden slet ikke til at forudse, at smittetrykket i Kolding Kommune skulle stige så voldsomt.

Det siger Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V), som peger på, at det særligt er den mere smitsomme britiske variant, B117, som har været på spil.

- Det viser bare, hvad den britiske variant kan, når den bryder ud i fuld flor, som den desværre har gjort i Kolding.

- På halvanden uge er vi gået fra at diskutere genåbning og have et utroligt lavt smittetal, til at vi er topscorer i Danmark, siger borgmesteren.

Kolding har fredag overtaget den kedelige førsteplads over kommuner med det højeste smittetryk fra Ishøj. Kolding har for de seneste syv dage registreret 251,6 smittede per 100.000 indbyggere.

Jørn Pedersen har ikke tal for, hvor mange af de i alt 234 personer der er testet positive den seneste uge, som er smittet med den britiske variant.

Men også kommunaldirektør Thomas Boe har fremhævet, at smittespredningen er taget til, efter at den britiske variant for halvanden uges tid siden for første gang blev konstateret i Kolding.

Som følge af smitteudbruddet er alle skoler og daginstitutioner i Kolding by lukket til og med 28. februar.

Det påvirker 28 daginstitutioner og 15 skoler i Kolding by og dækker dermed hele postnummer 6000.

Borgmesteren siger, at han accepterer tiltagene.

- Jeg er glad for, at man ikke lukker hele kommunen ned, for vi har jo ikke smittede uden for Kolding by.

- Jeg kunne da godt have set for mig, at man nøjedes med at lukke de skoler og daginstitutioner, som var ramte. Men man vælger af forsigtighedsprincip at gøre det her. Og det bakker jeg fuldstændig op om, siger Jørn Pedersen.

Han tilføjer, at lærdommen ved smitteudbruddet er, at det er en risiko ved en delvis genåbning med mere dagligdag.

- Og så må vi bare erkende, at vi skal være klar med den store hammer, når der kommer smittede og lukke ned med det samme. Og det er vi klar til, siger borgmesteren.

Et andet tiltag for at bremse smitteudviklingen er, at alle borgere over 12 år, der bor i postnummer 6000 Kolding, opfordres til at lade sig coronateste.

