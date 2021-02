Kolding-borgmester tror på genåbning trods højt smittetryk

Det går den rigtige vej med faldende smittetal, påpeger Kolding-borgmester, som forbereder sig på genåbning.

Selv om Kolding de seneste dage har haft landets højeste smittetryk, forventer borgmester Jørn Pedersen (V), at kommunen bliver omfattet af en genåbning.

Men muligvis lidt forsinket i forhold til andre kommuner, siger borgmesteren.

- Det kan godt være, at man siger, at skolerne i Kolding skal vente en uge mere, men at butikkerne godt kan åbne. Men så må det være sådan.

- Jeg bakker fuldt ud op om en regional genåbning, men også en regional nedlukningstankegang, siger han efter et virtuelt møde mandag med borgmesterkolleger og flere ministre.

I Kolding by er skoler og daginstitutioner blevet lukket som følge af et smitteudbrud.

De seneste dage har kommunen toppet statistikken over flest bekræftede tilfælde af coronavirus per 100.000 indbyggere.

Men mandag er smittetallet faldende, oplyser borgmesteren.

- Dagens smittetal er faldende og det halve af niveauet søndag. Det er jo rigtig fint. Vi får også massetestet borgerne i den grad, siger Jørn Pedersen.

Det gør, at han føler sig overbevist om, at Kolding - muligvis med lidt forsinkelse - kan komme med på genåbningsvognen.

På mødet mandag fortalte borgmesteren netop om kommunens seneste erfaringer med coronavirus.

- Der er en risiko for, at det lige pludselig eksploderer, som det gjorde i Kolding. Den risiko skal man være sig bevidst og have en plan, når det går galt, siger Jørn Pedersen.

Ligesom de øvrige kommuner skal Kolding ifølge borgmesteren forberede sig på et scenarie, hvor skolerne genåbnes - også for de ældste elever fra 5. klasse og opefter.

Det betyder, at man skal finde ud af, hvordan lærere og elever kan blive testet to gange ugentligt.

- Det bliver da en kæmpe opgave. Men det er en opgave, der bare skal løses, og som vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at komme i mål med, siger Jørn Pedersen.

/ritzau/