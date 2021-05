Køligt forårsvejr giver blid start på pollensæsonen

Usædvanlig kølig maj har lagt en dæmper på græspollen, men nu er sæsonen officielt skudt i gang.

Op mod en million danskere lider af allergi over for blandt andet græspollen.

De kan sende en varm tak til vejrguderne for det kølige forårsvejr.

De lave temperaturer har medført, at der venter en blid sæsonstart, oplyser Astma-Allergi Danmark.

- Jo varmere vejret er i maj, desto flere græspollen bliver der dannet.

- Maj måned har været usædvanlig kold indtil nu, så det kolde forårsvejr er indtil videre godt nyt for folk med allergi over for græspollen, siger biolog og leder af pollentællingerne Mathilde Kloster i en pressemeddelelse.

Det seneste døgn er de første græspollen registreret i tællingerne.

Dermed er sæsonen for græspollen officielt skudt i gang.

Det sker ifølge Astma-Allergi Danmark helt som forventet. Sæsonen for græspollen begynder normalt i slutningen af maj og slutter omkring september.

Men sæsonstarten kan som nævnt være mildere, end vanligt grundet det kølige vejr.

- Det spiller dog også en vigtig rolle, hvordan vejret bliver i juni og juli, da varme sommerdage giver flere pollen end en våd og kold sommer, siger Mathilde Kloster.

Græspollen gør hverdagen sur for mange danskere, der i løbet af sommeren døjer med symptomer på høfeber som kløende øjne og løbende eller måske stoppet næse.

Mange oplever også symptomer som besværet vejrtrækning, hoste eller måske trykken for brystet.

Det kan sætte store begrænsninger for en ellers aktiv hverdag.

- Man kan føle sig sløj, træt og i dårlig form. Nogle mister lysten til at indgå i sociale sammenhænge, og blot det at gå en tur på et par kilometer kan pludselig føles som at bestige et bjerg.

- Har man det sådan, skal man reagere, siger Betina Hjorth, rådgivningschef i Astma-Allergi Danmark.

Foreningen har udviklet en app med en femdøgnsprognose, der kan hjælpe allergikere med planlægningen af udendørs aktiviteter.

/ritzau/