Kolleger: Afvist analytiker er en førende stemme i Nato-debat

Stanley Sloan beskrives af danske kolleger som en erfaren og relevant analytiker af Nato-forhold.

Gæsterne ved en konference i anledning af 70-året for Nato-samarbejdet er blevet snydt for en af de førende analytikere inden for transatlantiske forhold, da den amerikanske ambassade nedlagde veto mod, at Stanley Sloan kunne deltage.

Sådan lyder vurderingen fra både hans danske kollega Sten Rynning og professor Lars Bangert Struwe, der var med til at invitere ham til Danmark i første omgang.

- Han er en af USA's største kendere af Nato. Og en af dem, der har produceret enormt mange artikler og bøger om det transatlantiske forhold, siger Lars Bangert Struwe.

- Han er en kapacitet, og det var derfor, vi gerne ville have ham til Danmark.

Også Sten Rynning kender udmærket Sloans arbejde og karriere inklusive hans fortid hos efterretningstjenesten CIA og senere for Kongressens interne forskerservice, CSR.

Siden har Sloan været gæsteforelæser på Nato Defence College i Rom – nogle gange sammen med Sten Rynning. Kurset på et halvt år er rettet mod embedsfolk, der skal udstationers i Nato-funktioner.

Sten Rynning beskriver Sloan mere som en praktisk analytiker end en teoretiker.

- Hans analytiske vurdering er, at nationalisme og populisme underminerer det transatlantiske forhold. Hans vurdering er, at Trump ikke forstår dybden og værdien af det transatlantiske forhold, siger den danske professor.

- Så har han samtidig sin private profil, hvor han så også giver udtryk for sin private holdning om Trump. Og han er kritisk over for Trump. Der bruger han sin ytringsfrihed.

Ifølge Sten Rynning er Stanley Sloan meget åben om, at han i 2016 rådgav Bernie Sanders' præsidentkampagne.

Stanley Sloan har ifølge Sten Rynning holdt oplæg og forelæsninger i Danmark tidligere, og her har han også været inviteret af den amerikanske ambassade.

Ifølge Sten Rynning er afvisningen af Stanley Sloan også et udtryk for, hvordan amerikansk politisk kultur i disse år tilspidses.

- Det er en amerikansk tradition for, at de, der er en del af tænketanksmiljøet, også er meget politisk engageret og benytter sig fuldt ud af deres ytringsfrihed, siger han.

- Og i og med at det politiske i USA er blevet mere bipolær og betændt, bliver man suget ind i det. Og ens analyser bliver suget ind i det.

/ritzau/