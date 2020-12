Kollegieformand savner afklaring om mundbind

Nye retningslinjer for folk, der bor tæt sammen, er godt. Men krav om mundbind mangler, mener kollegieformand.

Sundhedsstyrelsen har i nye retningslinjer gjort det klart, hvordan danskere, der bor tæt sammen, bør agere for at undgå smittespredning.

Og det er godt, at der endelig kommer nogle råd til blandt andet kollegierne, mener Karoline Rosenquist Stuhr, som er beboerrådsformand på Rebæk Søpark Kollegiet i Hvidovre.

Hun havde dog gerne set, at der i retningslinjerne havde været et krav eller en anbefaling om at bruge mundbind.

- Vi kan godt arbejde med retningslinjerne. Men jeg synes, det er ærgerligt, at de slet ikke nævner noget om mundbind. Nu har de sagt, at der skal være en maksimum begrænsning på antal personer i fælleslokalerne, hvor man må være en person per fire kvadratmeter.

- Så må vi være fem mennesker i vores køkken, men vi er 17, der deler det. Så skal vi lave mad ad fire omgange eller hvad? Det giver ikke rigtig mening, siger hun.

Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer er til danskere, der bor tæt sammen på eksempelvis kollegier, i bofællesskaber eller i boligforeninger.

Her bliver der blandt andet givet råd til, hvordan rum, mange deler, kan indrettes, og hvordan øget fokus på rengøring og afstand kan bidrage til at holde smitten nede.

Styrelsen opfordrer til, at der bliver holdt minimum en meters afstand. Det kan sikres ved at lave afstandsmarkeringer på gulvet i eksempelvis fælles køkkenet.

Desuden bør der ikke være for mange beboere samlet i samme lokaler. Hver person bør have fire kvadratmeter til rådighed i rummet.

Karoline Rosenquist Stuhr har i lang tid efterlyst klarere retningslinjer fra myndighederne om, hvordan kollegierne skulle forholde sig for at undgå smittespredning.

På hendes kollegie har beboerrådet valgt at indføre et krav om mundbind på gangarealer og fællesarealer.

Men fordi mundbind ikke bliver nævnt i de nye retningslinjer, ser Karoline Rosenquist Stuhr sig nødsaget til at fjerne kravet igen.

Beboerrådet har sat kravet, fordi de mener, det giver bedst mening, når det er et krav i andre dele af samfundet at bære mundbind indendørs.

Men ifølge Karoline Rosenquist Stuhr er det også, fordi der kommer eksempelvis rengøringspersonale og postbude udefra og ind på kollegiet.

/ritzau/