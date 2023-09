Kombination af p-piller og Ipren kan øge risiko for blodpropper

Risikoen for at få en blodprop øges markant, hvis man både tager p-piller og smertestillende medicin som eksempelvis Ipren.

Det peger et nyt dansk studie på, skriver Information.

Den totale risiko er dog stadig lav, understreger studiets hovedforfatter, Amani Meaidi, over for avisen. Hun er postdoc ved Kræftens Bekæmpelse.

Studiet udspringer fra Nordsjællands Hospital og er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift BMJ.

Blandt de kvinder, som ikke bruger hormonel prævention, udvikler fire ud af 100.000 en blodprop i den første uge efter deres smertestillende behandling.

Den tilsvarende risiko er to ud af 100.000 for kvinder på p-piller.

Men for de kvinder, der bruger p-piller, p-ring eller p-plaster, når de indleder en smertestillende behandling, er risikoen 23 ud af 100.000.

Resultaterne får dog ikke Amani Meaidi til at fraråde kvinder at vælge p-piller som præventionsform.

- Men der er brug for, at vi bliver klogere på fordelene og ulemperne. Det skal være på et informeret grundlag, når kvinder vælger lægemidler – det gælder også for p-piller, siger hun til Information.

Hun anbefaler, at man overvejer, hvilken type hormonel prævention, man bruger. Særligt hvis man ofte tager smertestillende medicin.

- Jeg synes ikke, at kvinder skal blive alt for bekymrede. Men hvis man tager det (smertestillende, red.) i ny og næ, vil jeg faktisk anbefale, at man går ned til en lav risiko præventionsform, siger Amani Meaidi til TV 2.

Ifølge TV 2 kan en præventionsform med lav risiko eksempelvis være minipiller eller en spiral.

Studiet har blandt andet undersøgt de smertestillende midler ibuprofen og diclofenac. Paracetamol, som findes i Panodil, er ikke blevet undersøgt.

Omkring to millioner kvinder i alderen 15 til 49 år har deltaget i studiet. Det er et såkaldt registerstudie, hvilket betyder at data er indsamlet på forhånd og samlet i et register.

