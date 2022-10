Kommentator: Abortspøgelset hjemsøger fortsat Kristendemokraterne

Lækkede e-mails om abortspørgsmålet kan gøre det svært for Kristendemokraterne at komme i Folketinget.

Diskussioner om kvinders ret til fri abort internt i Kristendemokraterne kan give partiet endnu større vanskeligheder med at komme over spærregrænsen.

Det vurderer politisk kommentator Casper Dall.

- De står over for samme opgave ved det kommende valg, som de har gjort ved tidligere valg. De er simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan de håndterer spørgsmålet om kvinders ret til abort, siger han.

Berlingske er torsdag kommet i besiddelse af en række lækkede e-mails fra partiets top fra maj 2022.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge avisen skrev partiets nyvalgte formand, Marianne Karlsmose, i en mail: "Jeg er ikke for fri abort".

Mailene viser også, at Marianne Karlsmose ville melde sig ud af Kristendemokraternes ledelse. Ifølge avisen viser korrespondancen, at der er store interne stridigheder på abortspørgsmålet i partiet.

- Nu står vi et sted, hvor der kun er ni dage til valg, og man ligger og kæmper med spærregrænsen og har et håb om, at man kan snige sig op på de to procent, siger Casper Dall.

I den seneste Voxmeter-måling fra 16. til 18. oktober står Kristendemokraterne til 0,6 procent af stemmerne.

- Håbet sejler langt væk i horisonten, i takt med at abortspørgsmålet bliver ved at hjemsøge partiet valg efter valg, siger Casper Dall.

/ritzau/