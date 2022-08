Kommentator: Advarsel er skidt udgang for Mette Frederiksen

Erik Holstein vurderer, at mild sanktion mod Barbera Bertelsen er dårlige nyheder for Mette Frederiksen.

Selv om departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen kan ånde lettet op efter at have modtaget en advarsel for sin rolle i minksagen, er situationen en helt anden for landets statsminister, Mette Frederiksen (S).

Det vurderer politisk kommentator på Altinget Erik Holstein, efter at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har givet statsministeren den rådgivning, der fik hende til af give Bertelsen en advarsel onsdag.

- Lidt kynisk havde det været bedre for Mette Frederiksen, hvis Barbara Bertelsen var blevet fyret. Så havde hun kunnet lukke sagen og tale om noget andet.

- Det er en skidt udgang for statsministeren, fordi det er en anledning til, at de borgerlige politikere kan blive ved med at slå på hende, vurderer han.

Erik Holstein peger på, at advarslen falder på et særligt kritisk tidspunkt.

For selv om et kommende folketingsvalg senest skal afholdes 4. juni 2023, har regeringens støtteparti De Radikale ved flere lejligheder vedholdt deres trussel om at trække støtten til regeringen.

Der sker ifølge støttepartiet, hvis Mette Frederiksen ikke har udskrevet valg senest ved Folketingets åbning i begyndelsen af oktober.

- Statsministeren er ved at løbe tør for tid, fordi et valg er lige om hjørnet. Det sidste, hun har brug for, er, at den her sag fylder på dagsordenen. Det kommer den til nu, siger Erik Holstein.

Det var på et pressemøde 4. oktober 2020, at Mette Frederiksen oplyste, at alle Danmarks cirka 15 millioner mink skulle slås ned.

Argumentet var, at muteret coronavirus i mink kunne nedsætte effekten af kommende vacciner mod virusset.

Få dage efter kom det dog frem, at der ikke var lovhjemmel til beslutningen.

En nedsat minkkommission konkluderede i slutningen af juni, at Mette Frederiksen havde vildledt groft på pressemødet.

Derudover kunne der rejses sager mod ti embedsmænd for tjenesteforseelser. En af dem var Barbara Bertelsen.

Fødevareministeriet departementschef Henrik Studsgaard blev onsdag fritaget for tjeneste, mens der indledes en disciplinærsag mod rigspolitichef Thorkild Fogde. Han fritages ligeledes for tjeneste.

Derudover får Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, en irettesættelse.

Yderligere seks embedsmænd i Justitsministeriet, det tidligere Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen og politiet kunne ifølge Minkkommissionen drages til ansvar.

For tre af dem er det onsdag meddelt, at de ikke sendes hjem, men den personalemæssige opfølgning er foreløbig ukendt. For de sidste tres vedkommende er der endnu ikke meldt noget ud om eventuelle konsekvenser.

