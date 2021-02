Kommentator: Blå kritik af hjemrejsesamtaler udstiller blokken

Blå blok får ikke regeringsmagten ved at strides indbyrdes i "skingre blå pseudodebatter" ifølge kommentator.

Dele af blå blok er oppe i det røde felt over en justering af en repatrieringsaftale, der giver flygtninge penge for at rejse hjem.

De kalder det en lempelse, men kritikken er forfejlet og udstiller blå blok, mener politisk kommentator Helle Ib fra avisen Børsen.

- Der er en masse udlændingepolitik, man kan diskutere. Men at fremstille justeringer af den brede aftale, som om at dansk udlændingepolitik er i frit fald, er skrupskørt, siger hun.

Ordningen blev justeret fredag af regeringen, SF, De Radikale, Venstre og Liberal Alliance.

Ifølge værdiordfører Pia Kjærsgaard (DF) nåede tidligere udlændingeminister Inger Støjberg "knapt ud af døren i Venstre, før de lavede lempelser".

Støjberg selv kritiserer også sit tidligere parti og kalder det "ubegribeligt".

Politisk ordfører Marcus Knuth (K) kritiserer, at 30.000 flygtninge ikke længere skal til samtale.

De 30.000 var dog ikke til en egentlig samtale før ændringen, men blev vejledt om, at de kunne modtage mellem 100.000 og 200.000 kroner for at rejse hjem, hvis de i forvejen var i kontakt med kommunen.

Nu bliver de ikke længere vejledt. Det skyldes, at de har længere ophold i Danmark, dobbelt statsborgerskab eller en bedre kontakt til arbejdsmarkedet, end de mennesker, som aftalepartierne vil sende hjem.

I stedet målrettes ordningen ifølge aftalepartierne, så udlændinge uden for arbejdsmarkedet og med løs tilknytning til Danmark indkaldes til samtale.

Helle Ib påpeger, at der hidtil har været tale om nogle få hundreder, som vendte hjem med en check i ryggen.

- Det mest bemærkelsesværdige er, at vi har at gøre med mennesker, som kender området. Jeg har ekstremt svært ved at tro på, at de virkelig mener det, de giver udtryk for.

- At hvis aftalen ikke blev lavet, så ville der være op mod 30.000, der ville vende hjem. Jeg tror ikke på det, og jeg tror heller ikke, at de selv tror på det, siger Helle Ib.

Sagen udstiller, hvorfor de borgerlige tabte magten i 2019, mener hun.

- Der er nogle partier i blå blok, der fortsat lever i en forestilling om, at hvis udlændingepolitikken virkelig kommer højt op på dagsorden og er på den hårde klinge, vil det være til gavn for blå blok.

- Men den tid er passé, hvor det er et indiskutabelt trumfkort i blå blok, siger Helle Ib.

Hun mener, at regeringen er villig til at gå meget langt for ikke at tabe magten på udlændingespørgsmålet. For eksempel er De Radikale ikke med i regering.

- Der er en sværm af eksempler, der understreger, at Socialdemokratiet ikke vil tabe magten på udlændingepolitikken, siger Helle Ib.

I stedet mener hun, at kritikken vidner om, at blå blok mangler visioner og politikudvikling og strides indbyrdes.

Det kan højest føre til en omfordeling af mandaterne blandt partierne i blå blok.

- Det kan godt være, at nogle blå partier kan få noget ud af dramaet, men jeg kan ikke se, at blokken kan få regeringsmagten på det, siger hun.

