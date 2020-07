Kommentator: Blå partiledere har mistet troen på Ellemann

De Konservative byder sig til som statsministerparti, mener kommentator efter skarp blå kritik af V-formand.

Der er udbrudt åben borgerkrig i blå blok.

Sådan lyder analysen fra Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark, efter Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti denne uge har langet hårdt ud efter Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

De blå partiledere har mistet respekten for og troen på oppositionens leder, mener Thomas Funding. Han levner ikke Ellemann-Jensen mange chancer for at få styr på tropperne

- Grunden til, at blå blok er én stor borgerkrig lige nu, er, at der ikke er en tro på, at Jakob Ellemann-Jensen kan vinde det kommende valg. Der er ikke blandt de andre partiledere den fornødne respekt for ham, siger Thomas Funding.

Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, var ikke i tvivl, da hun tirsdag i Berlingske udpegede skyldneren for blå bloks krise. Den ligger hos Venstre, mener hun.

Ydermere pegede hun i interviewet på, at Søren Pape Poulsen, De Konservatives formand, allerede i valgkampen 2019 havde "nogle mere klare pointer i forhold til borgerligheden".

LA-formand Alex Vanopslagh lagde torsdag brænde til bålet. Til samme avis lød, at Venstre havde stemt for "knaldrød politik".

Fredag har Dansk Folkeparti i en annonce udtrykt bekymring for Venstres samarbejde med De Radikale.

- Det er dybt bekymrende, at blå blok er inde i den her negative dødsspiral, siger Thomas Funding.

/ritzau/