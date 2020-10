Kommentator: Coronaen bliver midtpunkt i åbningstale

Klima, pension og corona bliver nogle af de temaer, som statsministeren ventes at komme ind på i sin tale.

Tirsdag klokken lidt over 12 skydes et nyt folketingsår i gang, og det markeres - trods corona - på næsten sædvanlig vis med royalt besøg på Christiansborg, gudstjeneste og statsminister Mette Frederiksens (S) åbningstale.

En, der har et særligt kendskab til Mette Frederiksens taler, er Villads Andersen. Han har været hendes tidligere taleskriver og ansat i Socialdemokratiet.

- Jeg kunne forestille mig, at hun har haft ret travlt på det seneste, så det sandsynlige er nok, at det er en taleskriver, der har skrevet første udkast, og så går den i rotation - også til Mette Frederiksen.

- Hun er også den sidste, der sidder med det. Og medmindre hun har forandret sig markant, siden jeg arbejdede for hende, så vil hun også sidde tirsdag - helt til hun skal ud af døren med talen - og rette i den og vende de sidste småting, siger han.

I selve talen vil der være et "altoverskyggende tema". Corona. Det vurderer politisk kommentator Noa Redington.

- Det har præget dansk politik det sidste halve år, på en måde ingen havde forestillet sig, da hun (Mette Frederiksen, red.) holdt sin første åbningstale.

Ud over tidlig pension og velfærd vil klimaet være et af hovedpunkterne i talen, vurderer han.

I den forbindelse har støttepartierne, De Radikale, SF og Enhedslisten, kritiseret regeringen for at have for lave klimaambitioner.

Klimaprogrammet er regeringens bud på, hvordan Danmark skal opnå at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

Regeringens plan lægger ifølge støttepartierne alt for meget vægt på, at fremtidig teknologi om nogle år skal stå for markante reduktioner.

Ifølge Politiken - der henviser til regeringskilder - vil Mette Frederiksen i sin åbningstale lancere en pulje på ti milliarder kroner til klimaindsatser.

Noa Redington vurderer, at Mette Frederiksen ser ind i et politisk efterår, der kan betegnes som "den svære toer".

- Sidste efterår var man i den situation, hvor man stort set på forhånd havde klappet af, hvad der skulle ske med finanslovsforhandlingerne.

- Nu er vi i en situation, hvor Arne-forliget skal lande relativt snart, og herfra er det alles kamp mod alle. Det er meget mere kompliceret, siger han.

Forud for Folketingets åbning er der klokken 10 gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke.

