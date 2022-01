Kommentator: De Radikale er desperate

De Radikale er desperate. Det er vurderingen fra politisk kommentator Hans Engell om et af S-regeringens støttepartier.

I et interview med Politiken fredag udtaler De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, blandt andet, at De Radikale afviser at ville støtte en ren socialdemokratisk regering efter næste valg.

- Det virker som en noget desperat melding. Sofie Carsten Nielsen begyndte som radikal leder med at lægge kursen om, hvor hun i modsætning til sin forgænger Morten Østergaard ikke konstant ville true den socialdemokratiske på livet og stille krav om selv at komme med i regering.

- Eller vælte regeringen eller at lave en anden konstruktion. Men man må sige, at her overgår hun virkelig Morten Østergaard.

- Det er svært at se, hvad det er for en regeringskonstruktion, hun forestiller sig, andet end en regering hvor De Radikale skal være med, siger Engell.

Sofie Carsten Nielsen siger, at hun kunne forestille sig en regering med både Socialdemokratiet og Venstre. Eller med De Konservative og SF.

Partiet vil ikke på forhånd udelukke noget, siger Carsten Nielsen. Hun åbner også for at pege på en borgerlig statsministerkandidat.

Men flirten med borgerlige partier har ulemper for De Radikale, mener Engell. Han henviser til, at De Radikale så vil være afhængige af mandater fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

- Det er ikke realistisk, siger Engell.

Derudover erkender Sofie Carsten Nielsen over for Politiken, at man ikke "kan ændre den såkaldt stramme udlændingepolitik i grundtrækkene". Og det er interessant, mener Engell.

- Hun laver et meget markant herresving ved at meddele, at De Radikale i grundtræk er parate til at acceptere den udlændingepolitik, der føres. Det er virkelig en ny melding, siger han.

Sofie Carsten Nielsen afviser i interviewet i øvrigt, at udmeldingen blot handler om, at partiet selv vil i regering.

Udmeldingen bliver formentlig et emne lørdag ved De Radikales nytårsstævne. Her vil der blandt andet være debat mellem Sofie Carsten Nielsen, statsminister Mette Frederiksen (S) og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

/ritzau/