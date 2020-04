Kommentator: Den politiske borgfred smuldrer

Dansk Folkepartis krav om, at Folketinget kontrollerer regeringen mere, viser, at freden er ved at være forbi.

Torsdag blev hastelovgivning under coronakrisen for første gang ikke vedtaget enstemmigt i Folketinget og søndag opfordrer Dansk Folkeparti til, at Folketinget snart genåbner for at kontrollere regeringen mere, end det kan i dag.

Det er endnu et tegn på, at den samling og borgfred, der har domineret Folketinget under coronakrisen, er ved at være slut. Det siger politisk kommentator Hans Engell.

- Der er en række af partierne både i rød og blå lejr, der ikke føler, at de bliver tilstrækkeligt inddraget. De bliver orienteret for sent, forhandler ikke og får mere eller mindre sager til efterretning.

- Hidtil har coronakrisen været kendetegnet ved, at de politiske partier har holdt borgfred og vedtog ting enstemmigt, siger han og fortsætter:

- Nu indikerer Kristian Thulesen Dahl, at før partiet kan stemme for ting, så skal de involveres mere. Det bliver statsminister Mette Frederiksen (S) nødt til at forholde sig til.

Mandag i sidste uge sagde Mette Frederiksen, at hun i løbet af få dage ville kontakte partiledere for at diskutere en mulig plan for en genåbning af Danmark.

Men ifølge Dansk Folkeparti er det søndag endnu ikke sket, og derfor indtager partiet altså en mere kritisk linje.

- Jeg tror Mette Frederiksen er meget opmærksom på, at enighed under en krise kun holder et stykke tid. Efter noget tid går der mere almindelig politik i det.

- Så jeg tror ikke, at det kommer som den store overraskelse for hende, siger Hans Engell og afslutter:

- Men tilbage står, at det er en kæmpe styrke for en regering, hvis et meget stort flertal i Folketinget står bag den lovgivning, der bliver gennemført. Og det er ikke rart, hvis kritikken handler om, at de andre partier ikke bliver inddraget nok.

/ritzau/