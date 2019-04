Kommentator: DF's omfartsvej risikerede at inficere valgkamp

Ifølge politisk redaktør forsøger Dansk Folkeparti at lukke ned for sag om omfartsvej, der endte som møgsag.

Med sagen om en omfartsvej ved Mariager var Dansk Folkeparti (DF) ved at forgifte brønden, som de hiver vælgere op af.

Derfor har partiet nu foreslået en anden løsning, for den konkrete sag var ved at forplumre debatten om land og by, mener Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark.

- Denne sag risikerede, at hele deres projekt om land og by ville blive stemplet som useriøst.

- Det risikerede at ødelægge den dagsorden, som de satser meget på, skal sikre dem et fornuftigt valg, siger han.

Han peger på, at selv beboerne i området så vejen som useriøs.

Forslaget om en 377 millioner kroner dyr omfartsvej ved Mariager, der skulle føre tung trafik uden om byen, er blevet mødt af hård kritik.

I stedet for omfartsvejen foreslår Dansk Folkeparti en mindre omfartsvej ved Mariager til 80 millioner kroner, der skal gå til Alstrup og ikke som tidligere til Assens.

Thomas Funding peger på flere dårlige sager for partiet.

- Der er for meget støj om Dansk Folkeparti lige nu på nogle emner, hvor de taber på en række af dem, så de bliver nødt til at få lukket noget af det ned, siger han.

Han ser en række eksempler, hvor partiets føling med folk har svigtet.

- Dette er et eksempel på det. Det ender ofte i brandslukning, som det også gjorde med pension, siger Thomas Funding.

Han henviser til, at Socialdemokratiet forslog en differentieret pension, hvor DF først kritiserede det for at være ukonkret, men siden erklærede sig som tilhænger.

/ritzau/