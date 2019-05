Kommentator efter duel: SV-regeringen er en død sild

Det kan være, at en SV-regering kan komme på banen senere, men lige nu er den død, siger politisk kommentator.

Mulighederne for et regeringssamarbejde på midten mellem Socialdemokratiet og Venstre blev skudt til hjørne søndag.

Det vurderer Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, der kalder SV-regeringen "en død sild".

Han udtaler sig efter, at S-formand Mette Frederiksen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) søndag mødtes til deres første duel i valgkampen.

- Det var meget tydeligt, at Mette Frederiksen var omhyggelig med ikke at lægge direkte og hård afstand til Lars Løkke Rasmussens budskab om, at der skal samarbejdes bredt. Det vil hun også, siger Thomas Larsen.

Men Frederiksen lagde vægt på, at der er markant politiske forskelle på de to partier, og at det vil være forkert at lave et formelt regeringssamarbejde.

Det er der, den lander, påpeger Thomas Larsen.

- Derfor må man også konkludere, at derfor er SV-regeringen en død sild, siger kommentatoren.

- Det kan være, den kommer op igen efter et politisk sammenbrud på et senere tidspunkt, men lige nu er der ikke udsigt til sådan en regering, tilføjer han.

I sidste uge udkom bogen "Befrielsens Øjeblik". Heri åbnede Statsministeren døren på klem for en SV-regering.

/ritzau/