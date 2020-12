Kommentator: Ellemann har ikke kontrol over Venstre

V-formanden har ikke meget handlerum over for sin næstformand og udsigten til en rigsret, siger Jarl Cordua.

Der er ikke meget andet, Jakob Ellemann-Jensen (V) kan gøre, når han i Jyllands-Posten og i et Facebook-opslag søndag siger, at han i sidste ende vil være klar til at støtte en rigsretssag mod sin egen næstformand, Inger Støjberg.

Det mener Jarl Cordua, der er politisk kommentator og medlem af Venstre.

For ved at støtte en rigsretssag og samtidig støtte op om sin næstformand viser Ellemann, at han vil lytte til både Støjbergs kritikere og støtter.

- Set fra hans stol er det måske det eneste, han kan gøre, medmindre han vil have en borgerkrig i sit parti og et permanent blødende sår. For hvad skal han gøre?

- Han kan bede hende om at trække sig. Men det vil ikke få hende til at trække sig. Og han vil også vide, at der vil være en meget stor opposition i partiet, som mener, at det slet ikke er nødvendigt, og så vil han gøre sig selv sårbar, siger Jarl Cordua.

Det hele drejer sig om en sag fra 2016 om ulovlig adskillelse af mindreårige asylpar, mens Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister.

I midten af december kom Instrukskommissionen med sin delberetning, og her blev der rettet skarp kritik af Støjberg.

Derfor ønsker Jakob Ellemann-Jensen at få afgjort sagen én gang for alle.

- Enten kommer der en klar konklusion fra advokatvurderingen, som fører til, at Folketinget klart tilkendegiver, at der ikke er bund i delberetningens konklusioner om instruksen.

- Eller også må der gennemføres en rigsretssag, hvor spørgsmålet om ulovlig administration afgøres én gang for alle, så Venstre og Inger kan blive frikendt, skriver han på Facebook.

Men selv om Jakob Ellemann-Jensen med sin udmelding forsøger at omfavne de to fløje i partiet, så udstiller det også, at han er en svag formand, når han ikke kan fjerne sin egen næstformand, selv hvis hun skal på anklagebænken ved en rigsretssag, mener Jarl Cordua.

- Han har ikke kontrol over Venstre. Han kan ikke diktere den beslutning. Han kan ikke sige til folketingsgruppen og sit parti, at "den næstformand vil jeg ikke have siddende".

- Han har ingen andre muligheder end at sige, at det er ikke mit bord.

/ritzau/