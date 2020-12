Kommentator: En fejl af Venstre at droppe politiaftale

Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, ser det som fejlskud, at Venstre ikke er med i politiaftale.

Et bredt flertal i Folketinget indgik tirsdag aften en ny flerårig politiaftale. Fraværende var dog oppositionspartiet Venstre, der ellers aspirerer til regeringsmagten. Det undrer Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.

Venstre kunne ikke se sig selv i finansieringen af politiaftalen. Venstre stod af samme årsag også uden for aftalen om grønne biler. Et område hvor et regeringsbærende parti ellers normalt også ville være med.

- Jeg mener, det begynder at blive kritisk for Venstre. Et er aftalen om grønne biler, som Venstre røg ud af på en lidt ukoordineret måde. Det var uheldigt, for når man gerne vil have en grøn profil, så ser det dumt ud, siger Erik Holstein og fortsætter:

- Men for politiaftalen mener jeg, det er en decideret fejl, at Venstre ikke er med. Det er en så afgørende ting for et parti, der gerne vil være regeringsbærende, at være med i en politiaftale, at dette her er langt, langt værre.

Han tror ikke, at mange vælgere vil kunne spejle sig i finansieringsargumentet, når det handler om flere betjente, tryghed for borgerne og mere nærpoliti.

Det gør det ikke lettere for Venstre, at både De Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er del af aftalen, som de har rost på sociale medier. Og at Venstre dermed som eneste parti ud over Liberal Alliance ikke er med.

- Selv Enhedslisten er med i aftalen. Så for et parti som Venstre, der gerne skulle trække stemmer over midten, er det helt sort ikke at være det, siger Erik Holstein og fortsætter:

- Det ville være noget andet, hvis Venstre havde sagt, at aftalen var for svag, ikke ville styrke politiet nok og så videre. Men at stå uden for på grund af nogle argumenter om, at der bliver lidt dyrere at få et pas, det er helt skævt.

Venstre holder - som det gjorde, da det forlod aftalen om grønne biler - fast i det skattestop, som Anders Fogh Rasmussen (V) gik til valg på i 2001.

Men det har i denne sag ikke den klangbund, det har haft, vurderer Erik Holstein:

- Et var, at gå til valg på skattestoppet i 2001 som et af flere elementer.

- Men der er meget langt fra det og så til at stå firkantet fast på de principper i en helt anden tid og på et område, hvor det ikke er økonomien, men befolkningens sikkerhed og tryghed, det handler om.

- Derfor mener jeg, at det er et fejlskud af Venstre dette her.

/ritzau/