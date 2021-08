Kommentator: Enhedslisten står stærkt i ydelsesspørgsmål

Enhedslisten slår det fast igen: Regeringen risikerer få et mistillidsvotum fra Enhedslisten, hvis ikke der bliver fundet en "ordentlig løsning" på ydelsesområdet, som Enhedslisten kan se sig i.

Partiet truede første gang med at udløse valg i maj, hvis ikke regeringen får forhandlet en aftale på plads om sociale ydelser, der løfter flere børn ud af fattigdom. Nu bliver budskabet gentaget forud for partiets sommergruppemøde tirsdag.

Og det er et budskab, som regeringen vil lytte til. Og som Enhedslisten har god sandsynlighed for at hente et resultat på. Det mener politisk kommentator for Altinget Erik Holstein.

- Det skyldes, at regeringen efterhånden har indset, at lige præcis det er en afgørende rød linje for Enhedslisten.

- Det budskab, tror jeg, regeringen er ved at forstå.

- Derfor tror jeg også på, at man når en aftale der, siger han.

Holstein henviser til den for nyligt politiske tumult i Sverige, hvor regeringen med socialdemokratiske Stefan Löfven i spidsen blev stillet over for et mistillidsvotum, som støttepartiet Vänsterpartiet stemte for.

Det skete, netop efter regeringen trodsede venstrefløjspartiets røde linje i en sag om boligmarkedet.

- På samme måde har Enhedslisten markeret, at lige præcis når det handler om ulighed og gælder spørgsmålet om de dårligt stillede børnefamilier, skal de altså have et resultat.

- Det er ikke noget, regeringen bare kan lave sammen med de blå partier, for så falder der altså brænde ned.

Venstre har tidligere afvist at ville pille ved kontanthjælpsloftet. Derfor kan det blive nødvendigt for Mette Frederiksen (S) lave aftalen med sine støttepartier.

Det er en del af regeringens og støttepartiernes såkaldte forståelsespapir, at regeringen skal "bekæmpe børnefattigdom".

/ritzau/