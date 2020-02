Kommentator forventer aftale mellem V og S trods tillidskrise

Regeringen vil have Venstre med i aftale om udligning, men mail om angreb mod partiet skader forhandlingerne.

Midt under forhandlingerne om en udligningsreform afslører en intern mail fra Socialdemokratiet, at regeringen har planlagt et "angreb på Venstre".

Alligevel vurderer politisk redaktør for avisen Danmark Thomas Funding, at det fortsat er mest sandsynligt, at de to partier sammen laver en aftale om udligningsreform.

Venstre nægter i øjeblikket at møde op til de videre forhandlinger, før statsministeren kommer på banen og genopretter tilliden.

- Konsekvenserne i forhold til det kommunale bagland vil være for store, for Venstreborgmestrene kræver simpelthen, at partiet er med i en aftale, siger Thomas Funding.

Mailen, som Jyllands-Posten er i besiddelse af, er sendt fra partiets politik- og presseafdeling (AIA) til en række centrale partiansatte, spindoktorer og ordførere.

Den viser, at mens regeringen har opfordret til at stoppe "Christiansborg-fnidder" har den samtidig planlagt et "angreb på Venstre".

Eksempelvis skal finansministerens personlige rådgiver finde "historier på Venstre (...) på baggrund af svar fra forhandlinger og andet", står der ifølge avisen i mailen.

Regeringens plan er, at en reform skal være forhandlet på plads i marts, men målstregen kan have rykket sig, vurderer Thomas Funding.

Både Socialdemokratiet og Venstre er store borgmesterpartier, og det er derfor vigtigt for dem begge at få indflydelse på reformen.

Socialdemokratiet har heller ikke lagt skjul på, at ønsket er at få Venstre med i en bred aftale, som formentligt vil være mere langtidsholdbar.

- Men det er klart, at hvis Socialdemokratiet bliver ved med de her politiske narrestreger, så kan sympatien på et eller andet tidspunkt vippe til Venstres fordel, og baglandet vil acceptere, at Venstre ikke går med, siger Thomas Funding.

- Så bliver det Socialdemokratiets egen skyld - og ikke Venstre - hvis det ikke lykkes at lave en bred aftale, siger han.

Det er dog velkendt, at partierne på Christiansborg har strategier og planer for, hvordan de kan angribe modstanderne politisk.

Under valgkampen i 2014 kom det frem i medierne, at Venstre havde lavet en angrebsmanual med klare instrukser til at angribe den daværende SR-regering og venstrefløjen.

- Partierne arbejder langt henad vejen på den her måde. Og der er ikke noget odiøst i at koordinere, hvordan man i et forhandlingsforløb skal give modsvar, men det er centrale er, at målet er at skade Venstre, siger Funding.

- Men jeg synes, at det er overraskende, at Socialdemokratiet har planlagt angreb, for man er dybt afhængig af Venstre i den her sag. Også på længere sigt, hvor Socialdemokratiet ser stor potentiale i det flertal S og V har.

