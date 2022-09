Kommentator giver Mette Frederiksen fordelen før tv-debat

Statsminister Mette Frederiksen (S) mod Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Men også Ellemann mod Pape.

Der er ifølge politisk kommentator Hans Engell lagt op til et stort politisk brag søndag aften på DR1, når de tre statsministerkandidater brager sammen i en tv-debat.

- Det er første gang, de tre møder hinanden. Der har altid været en blå og rød kandidat, og i mange år har det været en socialdemokrat mod en fra Venstre. Så det at Pape er med, er i sig selv en betydelig nyhed, siger Engell.

Mens Frederiksen og Elleman har været indlysende statsministerkandidater længe, så meldte Pape sig også på banen i sidste måned, så blå blok dermed stiller med to statsministerkandidater ved næste folketingsvalg.

- Vi får ikke alene et blåt-rødt opgør, men med de seneste dages enorme uenighed om den økonomiske politik mellem V og K, så må vi regne med, at det ikke kun bliver Mette Frederiksen mod de to andre, men at det også bliver Pape mod Ellemann. Så det bliver en meget speciel og afgørende debat, siger Engell.

De Konservative har for nylig fremlagt en 2030-plan med skatte- og afgiftslettelser for knap 40 milliarder kroner.

17,8 milliarder kroner skal hentes, ved at stat, kommuner og regioner skal blive 0,4 procent mere effektive frem mod 2030. Ellemann mener ikke, at det er realistisk og har altså kritiseret det konservative udspil.

- Når valgkampen går i gang, er det meget afgørende, hvordan partilederne kommer fra start, og den tv-debat må ses som det store startskud på valgkampen. Den eller de, der kommer bedst ud af den debat, har sikret sig et forspring, siger Engell.

Kommentatoren mener, at statsministeren har fordelen inden tv-debatten, fordi hun kan spille Ellemann og Pape ud mod hinanden.

- Hun har mulighed for at fremstille et blåt kaos. Så hvis V og K, som vil være kernen i en eventuel blå regering, ikke kan enes under en valgkamp, vil det være en kæmpe fordel til Mette Frederiksen, siger Engell.

Folketingsvalget er som bekendt ikke udskrevet endnu, og det kan i princippet vente med at blive afholdt helt til 4. juni næste år.

Men regeringen er truet af De Radikale. Støttepartiet har truet med at vælte regeringen, hvis der ikke udskrives valg senest 4. oktober.

Ifølge Engell er Pape umiddelbart den, der er mest under pres inden tv-debatten. Fordi Frederiksen og Ellemann formentlig vil teste ham af.

- Pape bliver den, som de andre vil sætte under hårdest pres, fordi han har fremlagt en politik, som både Venstre og Socialdemokratiet har kastet sig over, siger Engell.

Tv-debatten begynder klokken 21.

