Kommentator: Grønlandsk valg giver tiltrængt stabilitet

Ifølge politisk kommentator Hans Engell er det grønlandske valg samlet set positivt for forholdet til Danmark.

Ved det netop overståede grønlandske valg har partiet Siumut måttet afgive tronen som det parti, der fik flest stemmer. Partiet har ledt Grønland i årtier, men nu er venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit, IA, blevet klart størst.

Ifølge politisk kommentator Hans Engell er valgresultatet i Grønland godt nyt set med danske øjne. Det giver nemlig stabilitet efter en lang periode med politisk tumult.

- Valget er med til at styrke samarbejdet mellem Danmark og Grønland. Forholdet har været noget præget at den politiske ustabilitet i Nuuk.

- Siumut har haft så store vanskeligheder med korruption og dårlige sager, at det har belastet forholdet.

- Alt peger nu i retning af, vi får en regering med IA i spidsen. Et IA, der er blevet båret frem, fordi der er ro på, stabilitet og en afklaret politik både i forhold til rigsfællesskabet og det sikkerhedspolitiske, siger Hans Engell.

Siumut har da også været plaget af splid. Den tidligere formand Kim Kielsen blev væltet sidste år, men fortsatte på posten som regeringschef.

- Med valget tegner det til et mere fornuftigt styre i Grønland, der kan tage fat på nogle af de kæmpestore problemer inden for eksempelvis social- og boligområdet, som man nu i 20-25 år ikke har fået løst tilstrækkeligt.

- Så jeg tror og håber, at vi nu går ind i en periode præøget af mere stabilitet og flere rationelle beslutninger, siger Hans Engell.

IA arbejder som flere andre grønlandske partier mod selvstændighed. Og den diskussion er ikke lagt i graven med valget, vurderer Hans Engell:

- Der er en lang række spørgsmål her, der stadig skal afklares. Men jeg tror, at det nye styre vil have en meget pragmatisk indstilling. Det bliver ikke bål og brand.

- IA's formand, Múte B. Egede, virker meget afbalanceret og fornuftig. Så på den måde mener jeg, at det er et godt valg for rigsfællesskabet, siger Hans Engell.

/ritzau/