Kommentator: Hæstorp er det sikre valg som mulig overborgmester

Om et år skal københavnerne stemme ved kommunalvalget, og kommentator spår Sophie Hæstorp gode chancer.

Sophie Hæstorp Andersen er en erfaren politiker, men ikke et kendt ansigt i den brede befolkning.

Det har Socialdemokratiet et år til at rette op på, hvis hun bliver valgt som spidskandidat til at blive overborgmester i København ved valget om et år.

Hun har torsdag meldt sit kandidatur, har et bredt netværk og erfaring. Men det er endnu et åbent spørgsmål, om hun har det ekstra, der skal til.

Det mener politisk kommentator Kristian Madsen fra Politiken, der spår, at hun har gode forudsætninger.

- Hun er det sikre valg for Socialdemokratiet i København. Hun er måske ikke den største profil på landsplan, men vellidt af partiet i København. Hun er nok ikke den, der kommer til at trække flest stemmer, men kan sikre at bevare overborgmesterposten på socialdemokratiske hænder, siger han.

Ved det seneste folketingsvalg vandt nuværende statsminister Mette Frederiksen stemmer i provinsen, mens partiet gik tilbage i København.

Det skyldes ifølge Kristian Madsen, at hovedstaden ganske vist er rød, men at den er mere kosmopolitisk end Socialdemokratiet er i dag.

Derfor bliver det en udfordring for Sophie Hæstorp Andersen at navigere i.

Siden 1998 har hun dog boet på Vesterbro og haft blik for de skæve eksistenser og mindrebemidlede, så Kristian Madsen spår hende gode chancer.

- I København er de til venstre for Socialdemokratiet. De er mere kosmopolitiske, grønne, venlige over for indvandring og den type ting. Det er det, en overborgmesterkandidat som Sophie Hæstorp er nødt til at navigere i, siger han.

Hun har tidligere været folketingsmedlem, og i dag er hun formand for regionsrådet i Region Hovedstaden.

Ved valget i 2017 fik hun 18.000 personlige stemmer. Dermed er der et stykke op til tidligere overborgmester Frank Jensen, der fik over 30.000 stemmer ved kommunalvalget i 2017.

Han var dog ikke en folkefavorit. Ritt Bjerregaard (S) fik ved valget i 2005 hele 60.000 personlige stemmer.

Sophie Hæstorp Andersen har haft fokus på sundhed i sin karriere og har et godt netværk fra sine bestyrelsesposter i flere organisationer for udvikling af København.

Her har hun været med til at træffe beslutninger med betydning for hovedstaden. Hendes fokus som overborgmesterkandidat ventes at være på sundhed, udvikling af byen og børnepasning samt andre nære familieting.

- Socialdemokratiet har brug for at komme back to basics. Det er ikke bare et byudviklingsprojekt, vi alle bor i, men et samfund med børnepasning og folkeskole og alt muligt andet, som skal fungere bedre, end det gør i dag, siger Kristian Madsen.

Tidligere folketingsmedlem Mette Reissmann (S) har også meldt sig som kandidat til posten, men Hæstorp ses som favorit.

