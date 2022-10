Kommentator: Hvis Løkke melder kulør forsvinder momentum

Hvis Lars Løkke Rasmussen vil beholde momentum og holde liv i den fremgang, som partiet oplever i meningsmålingerne i øjeblikket, så vil det være en god idé at holde kortene tæt til kroppen.

Det mener Casper Dall, der er politisk redaktør på Avisen Danmark.

- Hvis først Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne peger på enten blå eller rød blok, så vil noget af tiltrækningskraften forsvinde, vurderer han.

- Jeg tror nemlig, at mange er tiltrukket af håbet om, at han kan få trukket valget og den kommende regering ind mod midten.

Artiklen fortsætter under annoncen

I den seneste Voxmeter-måling foretaget for Ritzau står partiet til at få 9,2 procent af stemmerne. Det vil give 17 mandater.

For en måned siden lå Moderaterne under spærregrænsen med 1,8 procent af stemmerne.

- Jeg tror dog ikke, at vi kommer til at se ham pege på den ene, den anden eller den tredje inden valgdagen den 1. november. Heller ikke selv om presset begynder at stige på ham, lyder vurderingen.

Målingen er ifølge Casper Dall med til at bekræfte den politiske krise i den danske befolkning, hvor rigtig mange fortsat tvivler på, hvor de skal sætte deres kryds den 1. november.

- Med forbehold for at der er tale om en enkelt måling, så ser vi meget store bevægelser i vælgerhavet i de her uger og dage, og det kommer altså Løkke til gode, lyder det.

/ritzau/